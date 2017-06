Chapecoense perde para o Botafogo na Arena Condá e sai do G4

<p>A Chapecoense entrou em campo neste domingo para se consolidar no G4 do Brasileirão, que dá vaga direta para a Libertadores 2018, mas acabou derrotada por 2 a 0 em casa pelo Botafogo e terminou o dia na quinta colocação. Os gols na Arena Condá foram marcados por Roger e Rodrigo Pimpão e o resultado negativo ainda pode custar mais uma posição ao Verdão do Oeste, caso o Cruzeiro vença o Grêmio nesta segunda-feira, no fechamento da rodada.</p><p>A derrota do time catarinense foi a segunda em casa neste Brasileiro (já havia perdido por 6 a 3 para o Grêmio) e freia um início de reação após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco na rodada anterior, também em Chapecó. A Chape volta a campo à s 21h da próxima quinta-feira, pela 9ª rodada do Brasileirão, contra o Flamengo na Ilha do Urubu (RJ). Já o Botafogo tem pela frente o clássico contra o Vasco, à s 21h de quarta-feira, no Engenhão (RJ).</p><p><b>Jogo equilibrado</b></p><p>A partida começou truncada e equilibrada, com a Chapecoense tentando a sorte nas bolas aéreas e o Botafogo não se intimidando em jogar na casa do adversário. A primeira finalização efetiva veio aos oito minutos, quando Apodi foi lançado, invadiu a área e bateu forte, exigindo uma grande defesa de Gatito Fernández. A resposta carioca veio aos 12, quando a bola sobrou para Bruno Silva após levantamento na área, com corte providencial da zaga da Chape.</p><p>Aos 14, Osman deixou o campo contundido, reflexo de uma dividida com Rodrigo Pimpão, dando lugar a Niltinho.</p><p>Nos minutos seguintes, o Verdão apostou na velocidade dos laterais indo ao ataque, principalmente pela direita com Apodi. O Botafogo, bem postado na defesa, tocava a bola esperando uma brecha para contra-atacar. E ela veio aos 28 minutos.</p><p>Em contra-golpe rápido, Pimpão deu linda bola para Bruno Silva na entrada da área pela direita. Cara a cara com Jandrei, ele tocou para Roger só empurrar para dentro do gol e abrir o placar na Arena Condá. Ex-jogadores da Chape, Bruno Silva e Roger apenas se abraçaram, em uma comemoração silenciosa do gol.</p><p>Aos 37, em um lance muito parecido, Roger novamente ficou de frente para o gol da Chapecoense e por pouco não ampliou a vantagem. Desta vez, no entanto, ele se atrapalhou com a bola e a defesa do Verdão afastou o perigo. Pelo lado do Verdão do Oeste, as melhores chances continuavam sendo com Apodi, que assustou Gatito com um chute forte aos 42 minutos, mas que acabou saindo à direita da meta botafoguense.</p><p><b>Pimpão sacramenta vitória</b></p><p>O segundo tempo começou sem alterações nas equipes e com os donos da casa tentando pressionar pelo empate. Logo aos oito minutos, porém, veio o balde de água fria na Arena. Arnaldo foi acionado na direita e fez o cruzamento, Luiz Otávio furou o corte, a bola bateu em Pimpão e entrou: 2 a 0 Botafogo.</p><p>Com grande desvantagem no marcador, a Chapecoense tentou se lançar ao ataque, mais uma vez contando muito com as investidas de Apodi — que a essa altura já parecia mais um atacante do que um lateral-direito. Pecando na organização em alguns lances e esbarrando na zaga botafoguense em outros, o time catarinense acabou criando pouco e viu os visitantes administrarem a vitória sem maiores ameaças.</p><p>Aos 32, Nenén fez boa jogada na área e tentou o cruzamento. A bola desviou em João Paulo e quase encobriu Gatito, que se esticou e conseguiu evitar o gol. O Botafogo respondeu já no minuto seguinte, e foi quase fatal. Em contra-ataque rápido, Montillo lançou Bruno Silva, que invadiu a área e chutou com força. Jandrei fez defesaça e a bola ainda raspou a trave antes de sair.</p><p>Com a Chape tentando achar espaços com bolas aéreas para diminuir o prejuízo e o Botafogo mantendo a posse de bola e arriscando em alguns contra-ataques, o jogo foi até os 50 minutos sem mais nenhuma mudança no placar.<br></p><p><b>Ficha técnica:</b></p><p><b>Chapecoense 0<br></b>Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Seijas (Nenén); Osman (Niltinho/Túlio de Melo), Wellington Paulista e Arthur Caike. Técnico: Vagner Mancini.</p><p><b>Botafogo 2<br></b>Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Roger (Montillo). Técnico: Jair Ventura</p><p><b>Local:</b> Arena Condá, em Chapecó<br><b>Horário: </b>16h<br><b>Arbitragem: </b>Marcelo Aparecido de Souza (SP), auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)<br><b>Gols:</b> Roger, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Rodrigo Pimpão, aos oito minutos do segundo tempo (BOT)<br><b>Cartões amarelos:</b> Rodrigo Lindoso e Gatito Fernández (BOT)</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense