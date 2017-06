Chapecoense retoma o caminho das vitórias e fica no G4

<p>A <b> Chapecoense </b> se recuperou das duas derrotas seguidas no <b> Campeonato Brasileiro </b> ao vencer o Vasco por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó. Com o resultado o time catarinense se mantém no G4, com 13 pontos.</p><p>A vitória começou a ser construída ainda no início da tarde, quando os advogados do clube conseguiram um efeito suspensivo da decisão do STJD que puniu Reinaldo com dois jogos e Victor Ramos com um jogo pela confusão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Com isso os dois estiveram em campo e ajudaram a Chapecoense a vencer. </p><p>O Vasco começou levando perigo em cobrança de falta de Nenê, que passou perto da trave de Jandrei. Mas a Chapecoense queria se reabilitar no campeonato e foi para o ataque. </p><p>O gol saiu aos 28 minutos numa cobrança de escanteio de Seijas, que Andrei Girotto subiu mais que todo mundo e desviou de cabeça para o gol. Luiz Otávio quase ampliou aproveitando cobrança de falta de Seijas.</p><p>Depois do gol o Vasco reagiu. Jandrei, que havia levado nove gols em dois jogos, saiu bem e defendeu com o rosto um chute de Douglas, livre. Mas na cobrança de escanteio de Nenê ele não conseguiu evitar o gol de empate de Jean.</p><p>No início do segundo tempo a Chapecoense pressionou em busca do gol da vitória mas o goleiro vascaíno Martín Silva fez uma defesa melhor do que a outra. Primeiro segurou o chute de Victor Ramos. Depois fez duas defesas em sequência, espalmando um chute de Luiz Antônio, que sobrou par ao chute de Arthur, quando fez nova defesa.Arthur insistiu e Martín Silva pegou novamente.</p><p>Foi então que o atacante Arthur resolveu arriscar de fora da área. Desta vez a bola foi no ângulo, sem chances para o goleiro vascaíno. Era um alívio para a torcida da Chapecoense.</p><p>No entanto os dez mil torcedores que compareceram na Arena Condá ainda levaram alguns sustos do Vasco até o apito final. A Chapecoense voltou ao caminho das vitórias mas ainda sem o brilho das primeiras rodadas. O próximo adversário é o Botafogo, domingo, também na Arena Condá.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>CHAPECOENSE-2:</b> Jandrei, Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo (Diego Renan); Andrei Girotto, Luiz Antônio e Seijas (Nenén); Rossi (Osman), Wellington Paulista e Arthur. Técnico: Vagner Mancini.</p><p><b>VASCO-1:</b> Martín Silva, Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Wellington (Manga Escobar), Douglas, Mateus Vital (Caio Monteiro) e Alan (Andrezinho); Nenê. Técnico: Milton Mendes. </p><p><b>Gols:</b> Andrei Girotto (C), aos 28 minutos e Jean (V), aos 40 minutos do primeiro tempo. Arthur (C), aos 15 minutos do segundo tempo.</p><p><b>Arbitragem:</b> Jaílson Macedo Freitas, auxiliado por Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (trio BA)</p><p><b>Cartões amarelos:</b> Rossi, Luiz Antônio e Luiz Otávio (C); Henrique e Alan Cardoso (V)</p><p><b>Local:</b> Arena Condá, em Chapecó</p><p><b>Público: </b>10.003</p><p><b>Renda:</b> R$ 221.610,00<br></p><p><b>Leia também<br></b><b>Confira a tabela da Série A <br></b><b>Leia mais sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense