Chapecoense terá volta de Rossi contra o Flamengo

<p>A Chapecoense viajou no início da tarde desta quarta-feira, para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo amanhã, à s 21h, no estádio Luso Brasileiro. A novidade na delegação é Rossi, que não jogou contra o Botafogo por estar suspenso e, no início da semana, era dúvida por um desconforto muscular.</p><p>Ele participou do treinamento na manhã desta quarta-feira, no CT da Água Amarela.</p><p>A ausência do atacante foi bastante sentida na derrota por 2 a 0 para o Botafogo. O lateral Apodi foi um dos que reconheceu a falta do companheiro pelo lado direito.</p><p>- Sem dúvida ele vive um grande momento, tem feito a diferença, o Osman estava bem mas acabou se machucando – lembrou Apodi.</p><p>Osman, aliás, deve ficar seis meses fora do time em virtude da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida no início da partida contra o Botafogo. Ele terá que passar por cirurgia.</p><p>Uma das novidades na delegação é o volante Lucas Mineiro, que é jogador da base do clube.</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense