Chaves do Centro Fashion são entregues

Com a construção entrando na reta final, serão entregues a partir de amanhã (20) as primeiras chaves do Centro Fashion Fortaleza, que tem inauguração prevista para o dia 26 de abril. Além das chaves, feirantes e lojistas receberão o Caderno Técnico, com informações detalhadas para manter a padronização da sua unidade. A partir desse manual, os proprietários terão até o dia 07 de abril para realizarem benfeitorias em boxes e lojas.

No dia 20, serão entregues as chaves das unidades do 1º piso (Setores 1, 2, 3, 4 e 9) e lojas de serviço. No próximo dia 27 deste mês, será a vez das lanchonetes e megalojas. No dia 10 de fevereiro, os setores 5, 6, 7 e 8 do 1º piso serão entregues e, 10 dias depois, o 2º pisco completo receberá as chaves. No dia 20 de março, todas as unidades do andar térreo estarão liberadas para receberem benfeitorias de feirantes e lojistas.

O Centro Fashion tem área construída total de aproximadamente 70 mil m². O equipamento conta com boxes, lojas, megalojas, lanchonetes, estacionamento e hospedagem a fim de potencializar o mercado de atacado de confecções e fica localizado na Avenida Filomeno Gomes, na esquina com Avenida Tenente Lisboa, próximo ao Centro de Fortaleza.

Alta estação

A estimativa é que, em períodos de alta estação para o comércio, as lojas movimentem entre R$ 160 milhões e R$ 200 milhões por mês com visitação diária entre quatro e cinco mil pessoas. Serão entregues, nesta primeira fase, cinco mil unidades, sendo 150 lojas e 4.850 boxes. Até o começo deste mês, o Centro Fashion estava com 90% de suas obras concluídas e 70% das lojas comercializadas.

Só entre novembro e dezembro foram vendidas cerca de 500 unidades do equipamento.Quando estiver com todas fases em funcionamento, o empreendimento contará com 8.400 boxes e 300 lojas.

