Check in: Urubici

<p>A fotógrafa Jana Scatola, que mora em Urubici, aproveita o movimento na serra pra dar duas dicas de passeio imperdíveis na região de Urubici. A subida no Morro da Igreja com a vista da Pedra Furada e a trilha até o Morro do Campestre, que fica a 17 quilômetros do centro. “Esse ponto não é tão divulgado, mas vale à pena a visita. Fica em uma propriedade privada e tem uma taxa mínima de visitação, com acesso tranquilo”, diz Jana.<br></p> Morro do Campestre Foto: Jana Scatola / Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Ator Paulo Betti se apresenta no fim de semana em Florianópolis <br> Casal de atores lança livro de aventura em Santa Catarina <br> Confraria do Vinho acerta em cheio na primeira edição <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense