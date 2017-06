Chef Jimmy Ogro, do programa Mais Você, participa de festival gastronômico em Balneário

<p><br></p> Foto: Divulgação <p>O chef Jimmy Ogro, que comanda um quadro de culinária de rua no programa <i>Mais Você</i>, da Ana Maria Braga, será uma das atrações do Balneário Saboroso, festival gastronômico que acontece agora em julho. O encontro chamado de cozinha para todos será no dia 26, já no encerramento do evento.</p><p>Durante todo o mês diversos restaurantes de Balneário e região terão um menu exclusivo e com preço acessível, destacando a pluralidade de sabores do nosso litoral e a criatividades dos chefs de cozinha.</p><p><b>E +</b></p><p>Hoje tem noite de gala com bailarinos da Escola Bolshoi no Teatro Juarez Machado, em Joinville, a partir das 20h. O público vai assistir a um clássico, o balé Chopiniana, uma das obras-primas da literatura universal da dança.<br><br>A banda Dazaranha faz show acústico amanhã, no CIC, na abertura do 4º Festival de Bandas UDESC. O evento foi criado para incentivar e festejar os encontros musicais que surgem dentro do Centro de Artes da universidade.<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Catarinense Zilda Arns ganha hospital com seu nome no Haiti <br> Filha da catarinense Mirella Santos conquista milhares de fãs com tiradas hilárias na internet <br> Músico pede namorada em casamento no fim da apresentação da Camerata <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense