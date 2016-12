Chefs do 'Masterchef' e 'Batalha dos Cozinheiros' sugerem receitas para a ceia

Ricardo Schott

– Entre as opções estão assados e doces para a sobremesa –

Rio – Vencedor da terceira temporada da versão nacional do ‘MasterChef ’, Leonardo Young costuma passar o Natal com a família e nessas ocasiões, nem encara o fogão. Desta vez, ele acredita que irá ser diferente. “Depois do ‘Masterchef’, duvido que não me mandem para a cozinha”, brinca ele, que vem trabalhando bastante após a vitória no programa. Leo foi um dos chefs que deram receitas baratas de Natal para O DIA publicar nesta edição e, apesar de valorizar bastante os pratos principais da ceia (“não pode faltar um bom assado e sugiro aproveitar a assadeira que vai ao forno para colocar alguns legumes como cenoura, alho poró, cebola, alho e salsão, para dar mais sabor ao peru”, recomenda), ensina como fazer pêra com calda de especiarias para a sobremesa.

“O ideal para uma ceia barata é selecionar uma boa proteína para o assado, que é o único item mais caro, e caprichar na salada e acompanhamentos como: salpicão de frango, salada de maionese, legumes assados, arroz com especiarias e uma farofa bem temperada de acordo com a preferência”, avisa o campeão do programa. Já a chinesa Jiang Pu, uma das queridinhas da segunda temporada do programa, sugere a sobrecoxa grelhada com tempero asiático.

Jiang lembra que comemorações de Natal são uma novidade em sua família. “Não havia festa quando eu era criança. Geralmente, aproveitavam o feriado para viajar. Introduzi a ceia na família e tento dar criatividade”, conta. Bem antes disso e do ‘Masterchef’, ela sempre assistia a propagandas de comida de Natal na TV e o principal prato, claro, era o peru — um dia, resolveu arriscar-se na cozinha e preparar um. “Foi a primeira ceia que fiz. E levou quase cinco horas para eu conseguir assar esse monstro!”, brinca ela, para quem o melhor do Natal é a reunião da família. “É isso que dá o verdadeiro espírito da data”.

Vencedores de outra luta gastronômica, a ‘Batalha dos Cozinheiros’ com Buddy Valastro, na Record, André Neto e Adelino Bilhalva têm um canal no YouTube dedicado à comida fácil e barata, o ‘Cozinheiro Amador’. Para a sobremesa do Natal acessível, sugerem uma boa e dinâmica receita de rabanada, justamente um dos doces mais queridos da data.

“Aprendemos a fazer essa receita recentemente e queremos sempre essa rabanada na ceia. Na real, dá vontade de fazer todos os dias”, brinca Adelino, deixando ideias para uma ceia barata. “Dá para fazer um frango assado, um arroz novinho, uma farofa com os miúdos que você tirou do frango, uma rabanada de pão dormido… Sem contar que hoje em dia os espumantes nacionais estão deliciosos e com preços ótimos”. A dupla passa a data com amigos próximos. “E todo mundo cozinhando junto, o que é mais divertido”, diz André.

RECEITAS

PÊRA COM CALDA DE ESPECIARIAS

INGREDIENTES:

6 pêras portuguesas ou Packham

1 gengibre

4 canelas em pau

5 cravos

½ xícara de Açúcar (sempre 1/3 da quantidade de agua)

1 ½ xícara de Agua

1 laranja-bahia

2 limões siciliano

½ xícara de Licor Cointreau ou vinho branco seco

Hortelã

30g de lâminas de amêndoa

6 laranjas-pêra

½ xícara de açúcar

MODO DE PREPARO:

– Descascar as peras sem desprezar o cabinho.

– Cortar o gengibre grosseiramente.

– Descascar a laranja bahia e 1 limão siciliano.

– Retirar o sumo de 1 limão siciliano, da laranja bahia e das 6 laranjas-pêras e deixá-los separados.

– Levar ao fogo a água, 1 ½ xícara de açúcar, canela em pau, cravos, gengibre, casca da laranja bahia, casca do limão siciliano, sumo do limão siciliano, sumo da laranja-bahia e o Cointreau.

– Após ferver, reduza o fogo e adicione as pêras descascadas.

– Após 10 min, verifique se a pêra já está cozida e macia com ajuda de um garfo.

– Ao atingir o ponto correto, retire as pêras e leve à geladeira. Mantenha a panela no fogo baixo para encorpar o líquido até a textura de uma calda.

– Em outra panela, adicione o sumo das 6 laranjas-pêra e adicione ½ xícara de açúcar. Leve ao fogo até encorpar na textura de calda.

– Quando as 2 caldas atingirem o ponto correto, desligue e espere esfriar.

– Corte a pêra em tiras no sentido longitudinal de modo que o cabo mantenha as fatias unidas.

– Coloque a pêra no prato, adicione a primeira calda do próprio cozimento e na sequência com a calda de laranja.

– Coloque um pequeno ramo de hortelã para decorar, além de uma canela em pau e 1 cravo.

– Grelhe as lâminas de amêndoa rapidamente e despeje por cima da pêra.

– Rale um pouco de raspas de limão siciliano para finalizar.

SOBRECOXA GRELHADA AO TEMPERO ASIÁTICO

INGREDIENTES

4 sobrecoxas com pele.

4 fatia de gengibre

Meia colher de cafe de canela em po

4 colher de molho shoyu

1 colher de pinga

1 colher de açúcar

Sal a gosto

500gm de legumes sortidos (cenoura, mandioquinha, brócolis, vagem, abobrinha, chuchu ), o que preferir

3 colheres de azeite

3 dentes de alho

Uma colher de oleo de gergelim

MODO DE PREPARO

– Marinar as sobrecoxas com todos os temperos por 1 noite na geladeira

– Pré-aquecer o forno por 200 graus e assar por 30 min, ou até dourar

– Saltear (refogar) os legumes com azeite e alho, e adicionar o gergelim no final

Serve quatro pessoas

RABANADA

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 lata de leite

3 ovos

1 baguete

Açúcar

Canela em pó

MODO DE PREPARO:

– Misture o leite condensado e o leite.

– Bata com o garfo os ovos.

– Passe bem as fatias de pão na mistura de leite e depois nos ovos batidos.

– Frite por imersão em óleo bem quente até dourar de ambos os lados.

– Passe no açúcar com canela

DICAS

– Vale qualquer tipo de pão

– Não achochar muito a rabanada no leite

Fonte: O Dia