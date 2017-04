'Chegou a hora de ser eu mesma', diz Ludmilla sobre abandonar cabelos lisos

A cantora Ludmilla, de 21 anos, revelou estar em transição capilar há um ano e disse à revista "Elle" que "chegou a hora de ser ela mesma". A transição consiste em abandonar as químicas dos fios e deixar que eles assumam seu formato natural.

"Vejo tantas mulheres com o cabelo ‘black power’ ou cacheado e acho tão lindo, estiloso, e isso me fez pensar. É uma decisão muito difícil, precisa ter muita paciência porque o processo é demorado, mas com certeza vale a pena", contou à publicação.

Segundo a revista, Ludmilla, que fez o primeiro alisamento aos sete anos, não quer mais ser refém de ‘laces’ (versão mais moderna da peruca), apliques e acessórios. "Eu acho isso maravilhoso, transformador. As mulheres estão mais corajosas e se aceitando como naturalmente são", comemorou a funkeira durante a entrevista.

Fonte: diariodonordeste