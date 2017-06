China procura 93 desaparecidos após deslizamento que deixou 10 mortos

Uma equipe formada por cerca de 3 mil pessoas procura os possíveis sobreviventes do deslizamento que ontem (25) soterrou uma aldeia da província de Sichuan, no sudoeste da China, deixando pelo menos 10 mortos e 93 desaparecidos. As informações são da Agência EFE.

Segundo o deputado da Prefeitura Autônoma de Aba, Xu Zhiwen, até as 14h (horário local, 3h de Brasília) deste domingo (25), dez pessoas tinham sido encontradas mortas. Outras 15 foram tiradas das listas de desaparecidos porque não estavam na aldeia de Xinmo quando ocorreu o acidente.

Com as mudanças, o total de desaparecidos foi atualizado para 93, ainda que os números variem com cada nova atualização. Anteriormente, as autoridades tinham informado que o desastre deixou 15 mortos, número agora reduzido a dez.

As autoridades locais publicaram hoje uma lista com os nomes das pessoas que poderiam estar sob os escombros e pediu aos cidadãos que deem pistas que possam facilitar seu resgate, informou a agência oficial Xinhua.

A tragédia aconteceu depois que a parte alta de uma montanha caiu sobre a aldeia de Xinmo, por volta das 6h (horário local, 19h de Brasília) na sexta-feira (23), por causa das intensas chuvas na região.

Os membros das equipes de resgate estão varrendo a região com detectores de vida e cachorros rastreadores, mas não têm encontrado novos sinais de sobreviventes. “Não vamos desistir enquanto houver um pouco de chance”, disse um membro da equipe de resgates.

No entanto, segundo especialistas em geologia que estão no local, a possibilidade de sobrevivência das pessoas soterradas é realmente pequena.

Até o momento apenas três pessoas de uma mesma família foram resgatadas cinco horas após o deslizamento de terra e levadas a um hospital sem ferimentos graves.

Pelo menos 62 casas foram soterradas. Dois quilômetros do leito de um rio e 1,6 mil metros de uma estrada ficaram sob as rochas.

Nesta época do ano são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum que aconteçam inundações, deslizamentos e catástrofes motivadas por fenômenos meteorológicos.



Fonte: EBC