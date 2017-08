"Cidades precisam apostar em Marketing"

O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, abordou durante a solenidade de abertura da 21ª Avirrp a temática do Marketing de Cidades como uma força propulsora para o desenvolvimento turístico dos municípios.

“Ao invés de investir em diversos eventos, os destinos precisam criar emblemas. Focar em um grande evento potencial que modifique a cidade, assim como foi feito em Joinville, com o Festival de Dança, reconhecido como o maior do mundo, e em Blumenau, com a Oktoberfest”, exclamou Lummertz.

Nesse âmbito, o presidente afirmou que a cidade de São Paulo receberá investimentos a fim de se igualar à Nova York como uma cidade de entretenimento e shows.

Em relação à situação econômica e política do país, Lummertz destacou que o Brasil precisa passar por grandes reformas, como a reforma trabalhista e da previdência, além de aumentar a produtividade. O político também criticou os altos impostos indiretos cobrados no país. “Temos o maior imposto indireto do mundo. Mais de 40% dos preços dos produtos é imposto”, disse.



