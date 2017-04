Cinco catarinenses em outra lista de delações da Odebrecht

<p>O governador<b> Raimundo Colombo </b>, o deputado estadual <b> Jean Jackson Kuhlmann </b>, ambos do <b> PSD </b>, a ex-ministra <b> Ideli Salvati </b> e o ex-prefeito <b> Carlito Mers </b>, do <b> PT </b> e <b> Roberto Carlos de Souza </b>, são os cinco catarinenses relacionados pela Procuradoria da República como denunciados nas delações premiadas pelos executivos do grupo <b> Odebrecht </b>. </p><p>A inclusão do nome de Colombo foi confirmada na edição desta noite do Jornal Nacional, juntamente com outros governadores estaduais. </p><p>A nova relação tem como principal surpresa a inclusão do nome do deputado Jean Kuhlmann, candidato derrotado nas duas últimas eleições à Prefeitura de <b> Blumenau </b>. </p><p>A ex-senador Ideli Salvati e o ex-prefeito Carlito Mers já tiveram seus nomes constantes de listas do <b> Ministério Público Federal </b> que começaram a circular em Santa Catarina no final do ano passado. </p><p>Nesta lista, há indicação para que o pedido de inquérito contra Raimundo Colombo seja remetido ao <b> Superior Tribunal de Justiça </b>. Os requerimentos de Carlito Mers e Ideli Salvati à <b> Justiça Federal de Santa Catarina </b>. </p><p>Já as delações contra Jean Kuhlmann serão examinadas pelo <b> Tribunal Regional Federal </b> de Porto Alegre.<br></p><p>O governador catarinense está neste momento fazendo a leitura de nota oficial que será divulgada sobre a inclusão de seu nome na lista da Procuradoria Geral da Republica entre os delatados pelos executivos da Odebrecht.<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> O fim do governo Temer </b><b><br></b></p><p><b> Carolina Bahia: poderosos nas garras da Lava-Jato </b><br></p><p><b> Lista liberada por Fachin tem quatro políticos de SC </b><br></p><p> <b>Fachin autoriza inquéritos contra 9 ministros, 29 senadores e 42 deputados, diz jornal</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense