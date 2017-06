Cinema do CIC terá programação interrompida para manutenção do projetor

<p>Cinéfilos que acompanham a programação do Cinema do CIC, em Florianópolis, terão que esperar até o conserto de um problema técnico no projetor. As sessões do Cineclube Unisul, que ocorrem todas as semanas, de quinta-feira a domingo, bem como a sessão deste sábado do Cineclube da Mostra de Cinema Infantil estarão suspensas até a manutenção do equipamento.</p><p>A assessoria de comunicação da Fundação Catarinense de Cultura, administradora do espaço, informou que já estão sendo estudadas alternativas até o conserto, como locação de outro projetor, para que a programação não seja interrompida.<br></p><p><b>Leia também<br> Documentário sobre nazismo em SC abre o festival FAM 2017 <br> Mallu Magalhães nunca foi tão mulher e brasileira quanto em Vem </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense