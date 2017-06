Cinema do CIC volta a exibir programação de filmes após problemas técnicos

<p>Após cancelar as sessões desta quinta e sexta-feira devido a problemas técnicos com o projetor, o Cinema do Centro Integrado de Cultura – CIC volta a exibir sua programação normal neste sábado e domingo (24 e 25), à s 20h, com entrada gratuita. </p><p><b>Confira a programação:</b></p><p>Sábado (24), à s 20h:</p><p><b>Noites brancas</b>, de Luchino Visconti<br>Em Livorno, numa noite de inverno, o solitário Mario conhece a ingênua Natalia, que chora à espera de seu grande amor. Nas noites seguintes, Mario apaixona-se por Natalia, sem saber o que o destino reserva para eles. Uma novela de Dostoiévski.</p><p class=”embed-content”> </p><p>Domingo (25), à s 20h:</p><p><b>Camille Claudel</b>, de Bruno Nuytten<br>Em Paris, em 1885, a jovem escultora Camille Claudel entra em conflito com sua família burguesa e choca a sociedade ao tornar-se aprendiz, depois assistente e, finalmente, amante do famoso escultor Auguste Rodin, que era casado. Depois de quinze anos de um relacionamento dramático com Rodin, Camille rompe com ele, mas mergulha na solidão e na loucura, tendo que ser internada num manicômio em 1912, por seu irmão mais novo, o escritor Paul Claudel.</p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Mundo Itapema: semana de estreias musicais teve Foo Fighters, Coldplay e Chuck Berry <br></b></p><p><b> VÍDEO: Ex-The Voice Joana Castanheira indica cinco músicas para cantar em karaokês <br></b></p><p> <b>DJ britânico pode ter revelado identidade do grafiteiro Banksy</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense