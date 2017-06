Claudinei afasta pressão e valoriza desempenho de goleiro do Avaí

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Vitória do alívio. Foi o primeiro triunfo do <b> Avaí </b> como visitante na <b> Série A do Campeonato Brasileiro </b>. E também deu ¿fôlego¿ para o técnico Claudinei Oliveira. O treinador vinha pressionado, mas <b> o 2 a 0 do Leão sobre o Botafogo, na noite desta segunda-feira, </b> dá tranquilidade para ele e também a equipe, que saiu da lanterna. Na entrevista coletiva após a partida, o comandante azurra não fugiu do assunto. Disse que seria injusto ser avaliado apenas pelos resultados recentes, e que o trabalho realizado no ano passado, com o acesso à Série A.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Jamais vou preocupar meus atletas em relação a mim. Eles têm de jogar por eles. Acho injusto pelo que fiz até hoje no clube. Estávamos a oito pontos do G-4 da Série B, e hoje estava a seis pontos para sair do Z-4. Não acho justo, mas não acho correto e não concordo. Mas vamos curtir a vitória hoje e ver o que vamos fazer daqui para frente — disse o comandante azurra.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No Engenhão, ainda aos cinco minutos, Joel abriu o placar. O rival acusou o golpe e o Leão aproveitou. Aos 16 do primeiro tempo, o camaronês faria o segundo e decretaria o 2 a 0. Depois, <b> Douglas apareceu bem até o intervalo, com boas intervenções. Mas na etapa complementar ele foi ainda mais decisivo, </b> ante a pressão que o Botafogo empregou.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— O problema do Avaí nunca foi goleiro, desde que cheguei ao clube. O Maurício (Kozlinski) foi eleito o melhor do Catarinense. Conversei com ele depois por causa da falha. Temos jogo no domingo em casa, pela forma do gol sofrido, o Maurício seria vaiado pela torcida, talvez ainda no aquecimento. Seria justo o Douglas entrar agora, ganhar ritmo e depois enfrentar a Ponte Preta. Dou parabéns ao Douglas, é um excelente companheiro, esperou o momento. Lógico que o Maurício ficou chateado. Fico feliz pelo Douglas por ter se dedicado e foi premiado por ser um companheiro leal também. Vamos dar força ao Douglas e recuperar o Maurício para que esteja bem quando precisarmos dele. Vamos continuar com o Douglas e o Maurício vai aguardar a próxima oportunidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Avaí enfrenta a Ponte Preta na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada da competição. O duelo está marcado para 19h de domingo, na Ressacada. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

