Claudinei avalia chance de estreia de Maicon pelo Avaí contra o Flu

<p>O <b> Avaí </b> pode ter um estreante no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. O técnico Claudinei Oliveira vai avaliar se o lateral-direito Maicon terá condição de fazer sua primeira partida com a camisa azurra. A comissão técnica havia projetado que ele teria chance de atuar contra o Fluminense, nesta quarta-feira. No entanto, vai depender do retorno que o atleta vai dar ao treinador.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Existia uma projeção de talvez estrear contra o Fluminense. Temos que conversar, fizemos coletivo com o sub-17 para dar ritmo de jogo para ele. Temos que ver com o pessoal da preparação, fisiologia, departamento médico… Temos que ter calma. Verificar se ele sente pronto, se quer fazer mais um jogo-treino ainda. É difícil sair de zero a 100%, tem que subir gradativamente — comentou o treinador.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No entanto, para o confronto das 21h45min de quarta-feira, na Ressacada, o comandante azurra poderá contar com o retorno de Junior Dutra. O atacante está liberado pelo departamento médico, recuperado das dores musculares na coxa direita. E ainda há a chance de Joel, se regularizado, ser relacionado para o confronto pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Vamos ver como vai se apresentar, vamos conversar, ver em que condições chega, não jogou muito pelo Botafogo. Não vamos antecipar. O Dutra está voltando do DM. Ele nos ajuda bastante. Vamos ter calma, ver a situação de cada um, ver se o Joel entra no BID. Se puder contar com ele, com certeza vai nos ajudar bastante — pontuou.</p><p><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense