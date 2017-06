Claudinei demonstra insatisfação com time do Avaí em derrota fora

<p>Desempenho para esquecer, tanto quanto o resultado do <b> Avaí </b>diante do Atlético-GO, no Estádio Olímpico (GO). Era a oportunidade do Leão somar seus primeiros pontos fora de casa, mas faltou futebol, além de não ter cometido as duas penalidades máximas que foram determinantes <b> para o 3 a 1 para os mandantes. </b> O técnico Claudinei Oliveira analisou que foi a pior atuação da equipe no Campeonato Brasileiro, abaixo do que o time apresentou no revés diante da Chapecoense, em que o time pouco mostrou.</p><p>— Antes de sair do hotel para o estádio falei que não podíamos escolher jogo para jogar, mas precisamos atuar todos da mesma forma. E não foi como aconteceu. Contra concorrentes diretos nossos, fomos abaixo, sem a competitividade que estamos acostumados. Não sei se não foi pior do que jogamos contra a Chapecoense — disse o comandante azurra.</p><p>Depois de sofrer o primeiro gol, o Avaí mostrou reação e deixou tudo igual, aos 24 da etapa inicial, com gol de Juan. Porém, no fim de cada tempo, o Atlético-GO teve duas penalidades máximas a seu favor para voltar a tomar a dianteira do placar e ampliar.</p><p>— O Atlético-GO mereceu vencer. A história poderia ser diferente se não tivesse ido para o intervalo com o 2 a 1. O gol de pênalti no primeiro tempo mudou o vestiário, o ânimo. O Atlético-GO se postou atrás da linha da bola e jogou no contra-ataque, e ainda foram mais agudos. Foi uma vitória merecida — complementou Claudinei. </p><p>O próximo compromisso do Leão é à s 19h de sábado. O Avaí encara o Vasco em São Januário, pela oitava rodada do Brasileirão. <br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

