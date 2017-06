Claudinei identifica emocional ruim do Avaí na derrota para o Flu

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Após o terceiro gol sofrido pelo <b> Avaí ,</b> o meia Juan e o atacante Romulo tiveram uma discussão áspera, com os dedos em riste. O bate-boca não foi além porque o capitão Marquinhos apareceu para separá-los. O lance foi mais um emblemático do <b> revés do Leão para o Fluminense, por 3 a 0, na noite de quarta-feira </b>, pelo <b> Campeonato Brasileiro </b>. O lance foi citado pelo técnico Claudinei Oliveira na entrevista coletiva após a partida para relatar os problemas emocionais que seus comandados estiveram na partida.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ainda houve o abalo da equipe pela falha de Kozlinski, que gerou o primeiro tento rival, e outras ocasiões em que o aspecto psicológico atrapalhou ainda mais o conjunto azurra.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- A parte emocional ficou latente neste jogo. Estávamos bem e o time tomou o gol. Identifiquei a discussão do Romulo e do Juan, um pouco fora do normal. Em outros momentos no jogo ficou claro que há ansiedade pela vontade de acertar. Você luta e as coisas saem do controle. Tudo é somado na cabeça do atleta, tem as manifestações dos torcedores também. Vou falar com os dois jogadores, temos bom ambiente no vestiário. Vamos sanar as discussões e não adianta transferir um para outro. Vamos trabalhar para as coisas acontecerem. Isso não aconteceu no clube e enquanto eu estiver aqui, não vai ocorrer — reforçou o comandante.</p> Romulo e Juan discutem após terceiro tento sofrido na Ressacada Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Esta foi a terceira derrota seguida da equipe, e ainda custou o fim da invencibilidade do Avaí na Ressacada. A sequência negativa e a lanterna do Campeonato Brasileiro pesam. Claudinei disse estar tranquilo com sua atuação no clube.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Estou fazendo meu trabalho. Falar em cima da derrota em casa, em que todos estão chateados é complicado. Acho que faço meu trabalho no dia a dia, se achasse que não acrescentaria, que o time não evoluía ou que perdi o vestiário, eu perderia para sair. Temos jogado, criado, tido chances e não conseguimos o resultado. A equipe evoluiu tecnicamente, mas sem resultado não adianta. Pelo meu elenco estou respaldado, os atletas estão comigo e eu com eles. Isso dá tranquilidade e fazemos o que foi combinado com a diretoria, um futebol sustentável, folha de pagamento equilibrado. Os salários estão em dia. Não estamos passando vergonha pelo futebol, mas pelos resultados estamos na lanterna. Vamos tentar solucionar, e não apenas pensar no problema. Vamos montar o time, tentar ganhar do Botafogo e engatar a sequência que precisamos para sair da lanterna.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O próximo compromisso do Leão, pela 10ª rodada, será à s 20h de segunda-feira. Fora de casa, o Avaí enfrenta o Botafogo – o quarto carioca seguido na tabela azurra.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

