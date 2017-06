Claudinei Oliveira completa 50 jogos pelo Avaí diante do Vasco da Gama

<p>Claudinei Oliveira vai fazer tudo o que pode para guiar o Avaí à vitória contra o Vasco. A equipe azurra precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas o comandante, particularmente, tem um motivo a mais para nutrir este desejo. O duelo das 19h de sábado, em São Januário, será sua 50ª partida como técnico do Leão.</p><p>O primeiro jogo foi em 30 de agosto do ano passado, o 2 a 1 sobre o Luverdense, na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aquela foi a primeira das 25 vitórias que acumulou no cargo. Nos 49 jogos desde então foram 12 empates, 12 derrotas, com a equipe anotando 58 gols e sofrendo 37. Para ele, os números corroboram com o trabalho positivo desenvolvido até o momento. </p><p>— Primeiramente é uma satisfação completar 50 jogos à frente do Avaí ininterruptos, porque à s vezes você vai e volta. Eu cheguei nessa marca. No futebol brasileiro isso é difícil, então mostra que o trabalho está sendo bem realizado. Os números também, se levar em conta, tivemos o Estadual no meio, e Brasileiro da Série B e da Série A, campeonatos muito difíceis. Teve o acesso à Série A, o vice do Catarinense. Não podemos nos acomodar pelo que fizemos, temos que fazer muito mais ainda pelo Avaí, com o apoio da torcida, jogadores, diretoria, todos se unindo, para que esses 50 jogos vierem 100 — descreveu Claudinei.</p><p>Para que o desejo seja realizado, não é preciso o treinador afirmar que depende de resultados bons na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste instante, isso significa sair da zona de rebaixamento e, para tal, somar três pontos ante o Vasco é imprescindível. </p><p>— O Avaí entra pressionado no campeonato. Nós e o Atlético-GO, pelos orçamentos inferiores aos outros, as duas equipes entram com esse fator negativo. A folha não dá pra comparar. Somado a isso, temos que lutar contra erros de arbitragem que acontecem contra a nossa equipe. Já tiraram quatro pontos, poderíamos ter nove ou sete (tem cinco). Então, poderíamos estar fora da zona de rebaixamento hoje, mas não estamos e temos que lutar contra isso. É o quinto jogo fora de casa, uma tabela que não nos favorece nesse início, e já foi assim ano passado. Temos que correr um pouco mais que os outros para em algum lugar.<br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense