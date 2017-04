Clubes de SC e Federação se associam à Sportradar pela integridade do futebol no Estado

A Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCCLUBES) e a Federeção Catarinense de Futebol (FCF) firmaram recente acordo com duração inicial de dois anos junto à empresa multinacional Sportradar, provedora de serviços de integridade esportiva, com o intuito de salvaguardar os jogos do Campeonato Catarinense da Série A contra eventuais fraudes de resultados.

A Sportradar fará uso de seu premiado Sistema de Detecção de Fraudes (FDS) para monitorar os padrões de apostas esportivas em cada uma das 92 partidas da temporada 2017 do Campeonato e o mesmo ocorrerá na temporada 2018 do torneio.

O presidente da SCCLUBES, Luiz Henrique Martins Ribeiro, destacou as razões por trás da parceria: “Nossa responsabilidade é garantir que o futebol de Santa Catarina seja limpo, emocionante e edificante. Não podem haver meias atitudes a esse respeito. Se o nosso nível de compromisso é o mais elevado possível, o calibre do nosso parceiro deve ser o mais elevado possível. Não havia como considerar ninguém além do parceiro oficial da CONMEBOL e da FIFA para a proteção do futebol catarinense. Estamos satisfeitos em poder contar com a Sportradar como aliada.”

Rubens Renato Angelotti, presidente da FCF, ecoou opinião semelhante: “Nosso estado tem uma bela tradição futebolística e, por isso, estamos contentes em poder estabelecer um relacionamento de trabalho com líderes globais na área de integridade. A ótima reputação da Sportradar é notória e certamente nos ajudará a transmitir uma mensagem poderosa sobre como nós da FCF e da SCCLUBES pretendemos conduzir o Campeonato Catarinense a níveis de qualidade e gestão ainda mais elevados.”

Andreas Krannich, que lidera os Serviços de Integridade da Sportradar, acrescentou: “O nível de apoio e respeito que recebemos no Brasil tem sido incrível e nós estamos orgulhosos de que a ACFPSC tenha se associado à nossa empresa e a nossos serviços de integrIdade, bem como que a FCF tenha manifestado de forma entusiasmada seu suporte ao relacionamento. Trabalharemos incansavelmente para apoiar nossos novos amigos ao longo dos próximos anos.”

