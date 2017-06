CNA alertava Ministério há anos sobre problema com vacina da aftosa, diz superintendente

<p>O problema com os <b>abscessos</b> encontrados na carne bovina<i> in natura</i> brasileira exportada para os <b>Estados Unidos</b> poderia ter sido evitado. É o que defende o superintendente técnico da <b>Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária </b>(CNA), Bruno Barcelos Lucchi, que esteve presente em um encontro da Federação Agropecuária de SC (Faesc) nesta sexta-feira em Florianópolis. Por conta desse proble,a, <b> os Estados Unidos suspenderam, na quinta-feira, a importação de carne de boi fresca brasileira por tempo indeterminado. </b><br><br>Segundo o superintendente, a <b>CNA</b> alertava o Ministério da Agricultura (Mapa) há pelo menos três anos sobre a reação problemática das vacinas contra febre aftosa, que provoca um edema nos animais quando aplicada, e deprecia o valor do produto. <br><br>— A CNA já vem alertando há muito tempo, pelo menos de uns três anos para cá, e vem discutindo criar uma normativa para minimizar esse impacto (da vacina). Por exemplo, a dose é de 5 ml, poderia cair para 2 ml, sem prejuízo, e isso é a academia que tem nos dito, não é questão de achismo – diz Lucchi.<br><br>A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Ministério para comentar as declarações, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.<br><br>Luchi também ressalta que o dano provocado pelos abscessos é quanto à qualidade da carne, e não uma questão sanitária, conforme alegado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo o superintendente técnico, não há nenhum risco à saúde do consumidor. <br><br>Tanto o superintendente quanto outros representantes do setor veem a questão da suspensão de importação como um movimento de barganha. A operação <b>Carne Fraca</b>, que revelou problemas sanitários, abriu espaço para questionamentos e negociação de preços da proteína animal produzida no país. Os Estados Unidos são o maior concorrente do Brasil nesse mercado. <br><br>A suspensão da importação causou um sentimento de frustração entre os produtores, já que o Brasil conseguiu entrar no mercado de <b>carne <i>in natura </i></b>norte-americano em setembro de 2016 depois de 17 anos de negociações. Os embarques de<b> carne fresca</b> ainda estavam se consolidando. De janeiro a maio, foram exportadas mais de 11 mil toneladas, equivalentes a cerca de US$ 49 milhões.<br><b><br></b><b>Carne catarinense não teria o mesmo problema</b></p><p>A <b>carne bovina</b> está longe de ser um produto expressivo na pauta de exportações catarinense, dominada pelas proteínas de aves e suína. Para se ter uma ideia, o maior comprador de carne de gado de Santa Catarina é Hong Kong, que de janeiro a maio importou U$S 1,9 milhão. Já o maior consumidor de carne de aves do Estado, o Japão, desembolsou U$S 129 milhões nesse mesmo período. No entanto, o presidente da Faesc faz questão de destacar o diferencial, ainda pouco explorado, da carne bovina do Estado:<br><br>— Sabemos que a carne catarinense não teria esse problema (dos abscessos), já que somos o único Estado livre de aftosa sem vacinação. Só que não exploramos isso — avalia o presidente.<br><br>Santa Catarina não exporta carne bovina fresca, apenas congelada, e os norte-americanos não estão entre os compradores do Estado. Ainda assim, o embargo preocupa produtores catarinenses de aves e suínos, que temem que sobre mais carne de boi no mercado interno, reduzindo a procura pelas outras proteínas. <br><br>Fontes ouvidas pela reportagem, que falaram em <i>off</i>, também dizem se preocupar com <b> o efeito dominó que a suspensão pode causar </b>, já a regulamentação dos Estados Unidos funciona como parâmetro para mercados menores.<br> <br><b>Ministério vai auditar frigoríficos<br></b><br>O <b>Mapa</b> afirmou que vai investigar os motivos de reação causadas pelas vacinas e auditar plantas frigoríficas que exportam para os Estados Unidos. O ministro <b>Blairo Maggi</b> deverá se encontrar com autoridades de governo nos EUA. Já estava prevista para setembro uma reunião entre técnicos dos dois países. <br><br>Questionado se o <b>embargo</b> seria retaliação por questões de mercado, ou se o governo havia sentido mudanças em relação ao Brasil a desde a posse de Donald Trump, o secretário executivo do Mapa, Eumar Novacki, admitiu que há uma tendência do atual governo americano de adotar uma postura mais nacionalista.</p><p><b>Leia também:<br> Produtores temem que embargo se espalhe para outros países <br> Estados Unidos suspendem importação de carne bovina do Brasil </b><br><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense