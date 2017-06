Cobertura do Mercado Público de Florianópolis concorre a prêmio nacional de arquitetura

<p>A projeto da cobertura do Mercado Público de Florianópolis foi selecionado entre os 10 finalistas do 4º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake AkzoNobel, um dos principais reconhecimentos do Brasil na área. Com foco na valorização dos arquitetos brasileiros, o prêmio avaliou 186 projetos, de 12 Estados. Entre as finalistas estão obras localizadas em São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Cidade do México, por exemplo.</p><p>Desenvolvido pelo estúdio Aleph Zero, com escritórios em São Paulo e Curitiba, e liderado pelos arquitetos Gustavo Utrabo e Pedro Duschenes, o projeto da cobertura do Mercado foi vencedor de concurso nacional da prefeitura em 2013.</p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p>A construção da cobertura iniciou em setembro de 2015, após o projeto ter sido escolhido por meio de um concurso. A cobertura é retrátil, o que permite ser aberta em dias de sol e fechada em dias de chuva. No projeto inicial, a cobertura era de vidro. Mas ele foi modificado para um tecido de fios de poliéster, recoberto por uma massa de polímeros com PVC, protegida por um verniz acrílico: ou seja, uma lona tecnológica. </p><p>Segundo a prefeitura, o material, com aparência branca fosca, foi escolhido para servir de barreira contra o sol, evitando a sensação de “estufa”, principalmente no verão. A obra teve o custo de R$ 4,2 milhões e a empresa que montou a cobertura garante a manutenção por dois anos.<br></p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p>Os 10 projetos selecionados serão avaliaddos por um júri, composto pelos arquitetos Carla Juaçaba, Gustavo Penna, Nabil Bonduki ePriscyla Gomes. Esses projetos, que serão reunidos também em publicação, participam de uma exposição, com entrada gratuita, na sede do Instituto Tomie Ohtake, de 10 de agosto a 17 de setembro, em São Paulo. </p><p>Na abertura do evento, em 10 de agosto, serão anunciados os premiados. Os arquitetos responsáveis pelos três projetos considerados de maior destaque serão contemplados com viagens internacionais para Xangai (China), Helsinque (Finlândia) e Havana (Cuba). <br></p><p><strong> <strong>Clique aqui ou na imagem abaixo e acesse o especial sobre o Mercado Público</strong> </strong><br></p> Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS <p><b>Leia também:<br></b><b> Mercado Público de Florianópolis estreia nova cobertura </b></p><p><b> Começa nova etapa da cobertura do vão central do Mercado Público </b><br></p><p><b>Especial: Conheça o comércio, as alas e as histórias do Mercado Público de Florianópolis </b><br></p><p><b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense