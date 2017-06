Colisão frontal deixa dois mortos na BR-282, em São José do Cerrito

<p>Dois homens morreram e um ficou levemente ferido em um acidente de trânsito na BR-282, em São José do Cerrito, na Serra catarinense, no fim da tarde de sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal ocorreu no km 277 e envolveu uma Ford F-1000, com placas de Florianópolis, e um caminhão Volkswagen/8.120 Euro3, com placas de Lages, e aconteceu pouco antes das 18h.</p><p>Os dois homens que morreram estavam na Ford F-1000. O condutor tinha 61 anos e o passageiro, 56 anos. Já o motorista do caminhão, de 40 anos, teve apenas lesões leves e foi conduzido para um hospital local. </p><p><b>São José do Cerrito tem trecho da BR-282 parcialmente interditado</b></p><p>Desde o começo do mês, a BR-282 tem um trecho parcialmente interditado, em São José do Cerrito, no km 253. Houve desmoronamento de uma encosta no dia 4 de junho e a terra tomou conta da pista. A rodovia ficou completamente interditada por duas semanas. No começo dessa semana, o tráfego foi parcialmente liberado, no sistema pare e siga. </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense