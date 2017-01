Colombiano Cúellar pode deixar o Flamengo e reforçar o Atlético-MG

O Dia

– Clube mineiro já está em processo de negociação com o volante –

Belo Horizonte – Diretoria do Atlético-MG confirma que existem alguns nomes na lista de possíveis reforços para comandar o meio de campo na nova temporada. A semana se tornou decisiva para o time mineiro, já que para a posição é a mais carente do elenco.

Com o objetivo de montar um elenco competitivo e capaz de brigar por títulos, o clube manifestou interesse no Gustavo Cuéllar, do Flamengo. O ex-jogador e empresário, de Cuéllar, Viveros confirmou que já existem conversas, porém tem que esperar um acordo entre os clubes. Os detalhes da conversa entre o clube mineiro e o Flamengo são mantidos em sigilo.

É bom lembrar que o Flamengo já contratou para esta temporada o peruano Trauco e o argentino Conca. Além disso, está de olho no atacante paraguaio Cecilio Domínguez. Como o limite de estrangeiros inscritos em uma partida é de cinco jogadores, o Rubro-negro teria que se desfazer de de pelo menos um de seus gringos e Cuéllar, que foi pouco aproveitado no Brasileirão, poderia ser negociado.

Além de Cuéllar, o Atlético-MG, está de olho no experiente Arouca, que teve pouco espaço no Palmeiras.

