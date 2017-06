Colombo e os chamados do Planalto

<p> Muitas vezes a política opera em ciclos irônicos. Em 8 de dezembro de 2015, a então presidente Dilma Rousseff (PT) quis dar uma demonstração de força seis dias após Eduardo Cunha (PMDB-RJ) autorizar a abertura do processo que culminaria no impeachment. A presidente convocou os governadores para uma reunião em Brasília . O catarinense Raimundo Colombo (PSD) era um dos 16 presentes e até assinou, meio encabulado, um manifesto em defesa da continuidade de Dilma no cargo. </p><p></p><p></p><p> <b>Colombo vai a jantar de Temer e defende continuidade do presidente até 2018</b> </p><p>Na noite de segunda-feira, o presidente Michel Temer (PMDB) usou do mesmo expediente. Fragilizado após a famosa conversa gravada com o empresário Joesley Batista (JBS), salvo da cassação no Tribunal Superior Eleitoral por um manobra jurídica e batendo recordes de impopularidade, decidiu chamar os comandantes dos Estados. Dos 27 convidados, apareceram 14 governadores e quatro vices. Colombo estava lá, mais uma vez.</p><p>O governador catarinense tem algumas frases típicas que ajudam a entender seu comportamento político. Uma delas é conhecida do eleitor desde a campanha de 2010: “Briga política não constrói hospital, creche, estrada”. É na mediação dos conflitos que Colombo gosta de operar, não no confronto. Nesse contexto deve ser entendida a lealdade a Dilma e a Temer em seus piores momentos.<br></p><p><b>Leia outras colunas de Upiara Boschi:<br></b><b> O TSE que livrou Temer é o mesmo que salvou Luiz Henrique e Dário <br></b><b> Julgamento no TSE é um encontro marcado do Brasil com a eleição de 2014 </b><br></p><p> Quando ficou claro que a petista havia perdido as condições de governabilidade, o catarinense evitou a adesão ao impeachment defendendo a tese de eleições gerais – inclusive para o próprio cargo. Era abril de 2016, um mês antes do Senado aprovar o afastamento de Dilma. Imediatamente, Colombo já desembarcou da tese das eleições antecipadas e pediu que fosse dado um crédito a Michel Temer. Logo no início da gestão peemedebista foi viabilizado o acordo de renegociação das dívidas dos Estados, com benefícios para Santa Catarina, e o governador voltou de Brasília visivelmente satisfeito com a condução dada por Temer ao caso. </p><p> Há diferenças importantes nos dois casos, é claro. Havia na relação entre Colombo e Dilma certa admiração – expressada publicamente mesmo nos piores momentos. Da ligação que construíram, resultaram os cerca de R$ 9 bilhões em financiamentos viabilizados pelo Planalto e que se tornaram o Pacto Por Santa Catarina. Outras ações de cooperação entre os governos federal e estadual na época marcaram o discurso de Colombo em apoio a Dilma no segundo turno da eleição presidencial em 2014. A palavra ¿gratidão¿ encerrava todos os trechos do discurso. </p><p> A relação de Colombo com Temer sempre foi mais distante. O pessedista não guarda boas memórias da convivência no Congresso, quando deputado ou senador, com a atual cúpula do governo federal. Pragmático, mantém cordial relação política. Temperada, agora, por uma coincidência gerada pelas delações premiadas: ambos têm na JBS o inimigo público número um. </p><p></p><p></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense