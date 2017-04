Colombo e tucanos manifestam-se sobre delação do Grupo Odebrecht

<p>Uma resumida “Nota de Esclarecimento”, com poucas linhas, foi divulgada pelo governo estadual sobre a indicação do nome do governador Raimundo Colombo entre as autoridades listadas nas delações premiadas dos executivos da Odebrecht e cujos nomes serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça ou outros órgãos da Justiça Federal. </p><p>Volta a reiterar que o governo estadual não teve contrato, obra ou projeto com a Odebrecht.</p><p>Confira o teor:</p><p>”Conforme foi informado desde a primeira vez, a empresa Odebrecht não tem nenhum contrato, obra ou projeto com o Governo do Estado de Santa Catarina, não tendo sequer participado de licitações desde o início da atual administração em janeiro de 2011.</p><p>O Governo do Estado aguarda a abertura do sigilo das informações para prestar todos os esclarecimentos cabíveis.Governo do Estado de SC.”</p><p><b>Tucanos</b></p><p>O líder do PSDB no Senado, catarinense Paulo Bauer, também divulgou nota oficial sobre o envolvimento do presidente nacional do partido, Aécio Neves, em pedidos de cinco inquéritos e outras lideranças. Diz:</p><p>”O PSDB cumpre papel relevante na recuperação econômica do país e na viabilidade do Governo Temer. Os inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não prejudicarão nosso compromisso maior com o país. Na condição de senador e líder do PSDB no Senado, não nos cabe contestar a decisão da autoridade judicial. Entretanto, se faz necessário registrar que os fatos que ensejaram a decisão precisarão ser comprovados conforme prevê a lei.Os senadores do PSDB citados haverão de apresentar suas defesas e, certamente, comprovarão a inconsistência das denúncias feitas por quem, no exercício de cargos de direção de empresa construtora de obras públicas, tenha praticado atos ilegais e formalizado acordo de delação para reduzir penalidades aplicadas pela Justiça. É necessário aguardarmos o final do processo e confiarmos na atuação isenta do Poder Judiciário.”</p><p>O PSDB tem sete senadores na lista Fachin. Só não tem mais do que o PMDB (nove senadores).</p><p>Já o presidente estadual, Marcos Vieira, assim se pronunciou, através de Nota Oficial: </p><p>”A Executiva Estadual do PSDB/SC vem a público manifestar seu apoio à s investigações que estão sendo realizadas pela denominada operação Lava-jato.</p><p>Também manifesta total confiança no homem público Dalírio Beber que, ao longo desse tempo, exerce cargos partidários e públicos com muita dignidade, transparência e lisura.</p><p>A mesma lisura também adotada pelo prefeito Napoleão Bernardes que, em seu segundo mandato, pauta seu trabalho pela ética e transparência.</p><p>O PSDB/SC defende o fim do sigilo das delações e o aprofundamento das investigações para que tudo seja devidamente esclarecido o mais breve possível.<br>Deputado Marcos Vieira-Presidente do PSDB-SC.”<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense