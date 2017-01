Coluna Esplanada: Presos de Alcaçuz ameaçam de morte governador do RN

O Dia

– Em gravação interceptada pela polícia, eles disseram: ‘Esse governador vai chorar e muito antes de morrer –

Brasília – Os presos amotinados em Alcaçuz, que ontem protagonizaram uma batalha campal transmitida ao vivo, ameaçaram de morte o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD). “Esse governador vai chorar e muito antes de morrer”, foi o recado dado por um preso em gravação interceptada pela polícia. Na segunda-feira, Robinson disse que a situação estava controlada. Ontem, admitiu que o ambiente dentro e fora do presídio estava descontrolado.

Mais segurança

Antes da crise, na semana passada, o governador potiguar circulava com um segurança. Agora, anda com quatro e carro blindado. “Tenho seis filhos”, resume a preocupação.

Golpistas

O PCdoB já acertou com Rodrigo Maia (Dem-RJ), a exemplo do que aconteceu na eleição para o mandato tampão na Câmara. O PT só espera definir o cargo na Mesa.

Paisagem

A Minoria na Câmara segue assistindo de “camarote” à corrida para a sucessão na presidência da Casa.

Negócios

O governo brasileiro gostou dos resultados da reunião com a Associação Europeia de Livre Comércio. Decidiu-se que em fevereiro haverá outro encontro para preparar as novas negociações comerciais. O intercâmbio comercial de 6,1 bilhões de dólares pode ser maior com Liechtenstein, Suíça, Noruega e Islândia.

Quente

Senador José Medeiros (PSD-MT) comparou a eleição no Senado a um “fogo de pó de serra”. Queima por baixo. Medeiros confirmou que é candidato à sucessão de Renan Calheiros (PMDB-AL).

PT com PMDB

Senador José Pimentel, do PT do Ceará, é cotado para assumir a primeira secretaria, na composição com a eleição de Eunício Oliveira (PMDB-CE) à presidência do Senado.

Causa

Pimentel, que foi ministro da Previdência no governo Lula da Silva, criticou ontem o governo Temer. Disse que o presidente “ataca” aposentados por invalidez na reforma da Previdência.

Preparação

Entidades voltaram a se reunir para discutir uma grande mobilização contra a reforma da Previdência. Primeira manifestação deve acontecer no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Recuo em vista

Na próxima semana, devem ser definidas as regras e limites de saque do FGTS. Em dezembro, o presidente Michel Temer liberou o dinheiro de todas as contas inativas.

Perplexidade

A morte do ministro Teori Zavascki provocou grande comoção, surpresa e dúvidas no meio jurídico e político. O falecimento prematuro consternou não só os familiares, mas os próprios brasileiros que temem pela continuidade das investigações e julgamento da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

Isenção

As causas do acidente com o avião de modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM, devem ser investigadas com urgência, segundo manifestaram as entidades que representam os juízes e representantes do Ministério Público. De Michel Temer se espera equilíbrio, rapidez e, principalmente, isenção na indicação de novo ministro. Aos colegas, resta apressar o julgamento da Lava Jato.

Nomes

Presidente Michel temer vai indicar o substituto do falecido ministro Teori Zavascki. Já o substituto para a relatoria da Lava Jato dependerá da ministra Cármen Lúcia.

Suspeitas

O CENIPA, da Aeronáutica, já prepara para se debruçar sobre as potenciais causas do acidente que vitimou o ministro Teori: forte chuva com ventos, e eventual falha de altímetro, que ‘engana’ o piloto sobre a real altitude do aparelho.

Lembrete

Pilotos experientes consultados pela Coluna lembram que a região de Paraty é muito instável e perigosa para pousos, principalmente quando há chuva.

Memória

O acidente com o avião que transportava Teori lembra muito o que ocorreu em 2009 no aeroporto de Terravista, condomínio de luxo em Trancoso (BA). O KingAir B200 com 14 pessoas caiu na mata a poucos metros da cabeceira da pista, sob forte temporal.

Ponto Final

Frase que circula nas redes sociais – O Brasil tem agora quatro Poderes: Judiciário, Legislativo, Executivo e o Presidiário.

Coluna de Leandro Mazzini

Fonte: O Dia