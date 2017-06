Com 150 anos de história, Balé da Ópera Nacional da Ucrânia se apresenta em SC em agosto

<p>No ano em que completa 150 anos, o Balé da Ópera Nacional da Ucrânia (Kiev Ballet) traz para Santa Catarina duas apresentações compostas por Tchaikovsky: <i>O Lago dos Cisnes </i>e <i>A Bela Adormecida. </i>A companhia faz show no dia 18 de agosto em Jaraguá do Sul, no Teatro da SCAR, e dia 19 em Florianópolis, no Teatro Ademir Rosa, no CIC.<b> </b>Na Capital, os ingressos já estão no quarto lote e começam em R$ 260. Já em Jaraguá do Sul, as entradas começam em R$ 160. </p><p>Nesta turnê pelo Brasil, destacam-se os solistas Kateryna Kozachenko, Jan Vaña, Tatiana Golyakova, Julia Moskalenko e Stanislav Olshanskyi, que compartilham o palco com um grupo de 27 bailarinos.</p> Foto: divulgação / Kiev Ballet <p><b>Saiba mais sobre as composições apresentadas:</b></p><p>Composto originalmente por Piotr Ilitch Tchaikovsky em 1876, <i>O Lago dos Cisnes</i> é considerada a primeira música composta por um compositor de sinfonias e concertos em vez de um compositor especialista em música para balé, como era o comum na época. A obra é sobre a história do jovem Príncipe Siegfried, que se apaixona por Odette, uma rainha transformada em cisne por um feiticeiro e condenada a permanecer como cisne até ser resgatada por um homem que jure amor eterno a ela.</p><p>Já<i> A Bela Adormecida </i>é um balé com prólogo e três atos, com libreto de Marius Petipa e Ivan Vsevolojsky e coreografia de Marius Petipa, baseado no conto de fadas do escritor francês Charles Perrault. Sua estréia ocorreu no Teatro Mariinsky em São Petersburgo, em 5 de janeiro de 1890. <br></p><p><b>Agende-se:</b></p><p><b>JARAGUÁ DO SUL<br></b><b>Quando:</b> 18 de agosto<br><b>Onde: </b>Teatro da SCAR (Rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz)<br><b>Quanto: </b>a partir de R$ 160, via <b> TicketCenter </b></p><p><b>FLORIANÓPOLIS<br>Quando:</b> 19 de agosto<br><b>Onde: </b>Teatro Ademir Rosa – CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)<br><b>Quanto: </b>a partir de R$ 260, no <b> Blueticket </b>. Desconto de 15% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Rubens: Premiada como “melhor do mundo”, bailarina formada pelo Bolshoi Brasil conquista nova medalha <br></b></p><p><b> Espetáculo “Asas” propõe reflexão sobre até que ponto é possível alçar voo na sociedade contemporânea <br></b></p><p><b> Documentário sobre nazismo em SC abre o festival FAM 2017 </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense