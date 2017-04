Com apendicite, lateral da seleção francesa desfalca Monaco contra o Dortmund

O técnico Leonardo Jardim sofreu um desfalque de última hora para escalar o Monaco diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira (11), no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O lateral Sidibé foi diagnosticado com apendicite e está fora da partida que acontecerá na Alemanha.

Sidibé se transformou em uma das principais peças da ótima campanha do Monaco nesta temporada e se tornou presença constante na seleção francesa. Mas o lateral-direito sequer foi relacionado para a partida desta terça e precisará ser substituído por Almamy Touré.

Outro desfalque para Leonardo Jardim é o meio-campista Bakayoko, suspenso. Apesar dos problemas, o time monegasco mantém confiança de que pode fazer história e eliminar o favorito Dortmund, principalmente depois de ter surpreendido o poderoso Manchester City nas oitavas.

"Sabemos que a atmosfera será favorável pra eles, mas também servirá de motivação para a gente. Poucas pessoas acreditavam, mas estamos aqui e daremos tudo para ir o mais longe possível. Nada é impossível no futebol. Não somos o melhor time nem os favoritos, mas vamos dar tudo", declarou o brasileiro Fabinho.

