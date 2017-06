Com atenção especial na defesa, Figueirense enfrenta o Santa Cruz

<p>Mesmo nos empates, o <b> Figueirense </b>não conseguiu ter a defesa ilesa na sequência negativa que passa. A equipe alvinegra padece na <b> Série B </b> do Campeonato Brasileiro pela sua retaguarda. Nos sete jogos sem vencer, não houve sequer um em que a meta não tenha sido vazada pelos adversários. Não tomar gols, portanto, é vital para que neste sábado, à s 16h30min, na Arena Pernambuco, diante do Santa Cruz, o Figueira possa reencontrar as vitórias. Não ser vazado, ainda, significa uma dose de confiança ao conjunto na competição nacional.</p><p>Passadas as duas rodadas, com os triunfos sem gols, o Figueira sofre em média dois tentos por partida. Quando empatou com Criciúma e ABC, o placar foi de 2 a 2 em ambos. Se contra o Paraná a derrota teve apenas um gol sofrido, na rodada seguinte, diante o Luverdense, os três tomados “compensaram” e a média ficou arredondada. </p><p>A situação na classificação do campeonato – vice-lanterna na abertura da 10ª rodada –, exige que este número comece a cair para que a colocação aumente. O Figueirense tenta fazer com que essa balança penda para outra ponta após o duelo contra a equipe pernambucana.</p><p>Uma alternativa para tal é o retorno do zagueiro Marquinhos, que retoma a titularidade após mais de dois meses e meio sem atuar. Ele vai formar a dupla de zaga com Bruno Alves. Esta é uma aposta para tentar estancar não apenas os gols sofridos.</p><p>– É um jogador com histórico positivo no clube, tem liderança no grupo, e nos acresce muito na bola parada. Ganhamos na bola parada defensiva e ofensiva também – disse o técnico Marcelo Cabo.</p><p><b>Mudança também no setor ofensivo</b></p><p>Para acabar com o jejum de triunfos, além de Marquinhos, a confiança está depositada em outra volta, a de Jorge Henrique, que estava suspenso. O técnico Marcelo Cabo acredita que o camisa 10 possa render bem pelo lado de campo e auxiliar Henan e Robinho no ataque. Juntos, o trio anotou oito dos 11 tentos na competição.</p><p>O Santa Cruz, que iniciou a rodada na sétima colocação e com os mesmo 11 gols marcados, não conseguiu vencer as últimas duas partidas como mandante.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>SANTA CRUZ:</b> Julio Cesar; Nininho, Jaime, B. Silva e Roberto; Elicarlos, T. Primão e Léo Lima; A. Luís( Augusto), B. Paulo e H. Pitbull (Ricardo Bueno). Técnico: Adriano Teixeira</p><p><b>FIGUEIRENSE: </b>T. Rodrigues; Dudu, B. Alves, Marquinhos e G. Lazzaroni; Zé Antônio, Dudu Vieira e Marco Antônio; J. Henrique. Robinho e Henan. Técnico: Marcelo Cabo</p><p><b>Arbitragem: </b>Rodrigo Nunes, auxiliado por Marcelo Van Gasse e Emerson de Carvalho (trio de SP)</p><p><b>Local</b>: Arena Pernambuco, em Recife</p><p class=”MsoNormal”><b>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><p><b>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense