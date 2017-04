Com desfalques importantes, Jair monta quebra-cabeças para escalar o Botafogo

O Dia

– Airton e Montillo estão vetados e time pode voltar a usar três volantes –

Colômbia – Com três pontos no Grupo 1 da Copa Libertadores, o Botafogo terá complicada e importante sequência longe do Rio. Além do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores da América, enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no dia 20. Com foco no rival colombiano, o técnico Jair Ventura tem um verdadeiro quebra-cabeças para montar.

Fernandes tem chance de ser mantido na lateral direita, improvisado. Emerson corre por fora nessa disputa. Com o veto a Airton e Montillo, o time pode voltar a usar o esquema com três volantes.

Com isso, Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso e João Paulo disputam duas vagas no meio de campo, que tem Bruno Silva e Camilo confirmados. Enquanto Rodrigo Pimpão tem vaga certa no ataque, Roger e Sassá disputam a preferência de Jair, que ainda conta mais algumas preciosas horas para se decidir.



Fonte: O Dia