Com dois gols do estreante Lucão, Criciúma vence o Guarani por 3 a 2 e deixa o Z-4

<p>Na coletiva de apresentação, ele disse que estava pronto para aproveitar a oportunidade, e assim o fez. O atacante Lucão, estreante da noite desta sexta-feira com a camisa do <b> Criciúma </b>, marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 para cima do <b>Guarani</b>, vice-líder da <b> Série B </b>. Os três pontos conquistados em casa tiram o Criciúma, pela primeira vez na competição, da zona de rebaixamento.</p><p>A mudança de atitude, e a guinada do Tigre na competição, começaram na quarta rodada, depois de três derrotas seguidas e da troca de treinador. A chegada de Luiz Carlos Winck mudou a cara do Criciúma, que ficou mais agressivo e veloz dentro de campo. A mudança de atitude se reflete na campanha das últimas rodadas, onde o Criciúma conquistou duas vitórias, dois empates e teve somente uma derrota, para o líder Juventude.</p><p><b>Gol com um minuto</b></p><p>O torcedor mal teve tempo de sentar após a execução dos hinos, e na euforia do início da partida, já saiu o primeiro grito de gol. Na saída de bola do goleiro Luiz, Lucão, estreante da noite, deu uma casquinha de cabeça, na direção de Silvinho. O atacante dominou e mandou de perna esquerda para balançar a rede, com 1 minuto de jogo. Esse foi o primeiro gol dele pela Série B, depois de ficar de fora de algumas rodadas por lesão.</p><p>O Guarani, que está na parte de cima da tabela, mostrou qualidade desde o começo, e não se deixou abater pelo gol do Tigre. Aos 26, Braian Samúdio mandou de fora da área, a bola bateu na trave esquerda de Luiz e voltou para a pequena área. Evandro estava sozinho e no lugar certo para chutar para o gol e empatar a partida. O jogo ficou melhor para o Bugre, mas em casa, a palavra de ordem é mandar no jogo. Dez minutos depois, Douglas Moreira acionou Lucão, que limpou e mandou no canto esquerdo de Leandro Santos, para marcar o primeiro dele com a camisa do Tigre.</p><p>No segundo tempo, o Tigre voltou sem alterações. Com marcação em cima do Guarani, o time paulista não encontrava espaços para jogar. Em um recuo de bola para o goleiro, Ricardinho foi em cima dele, e na tentativa de sair da marcação do volante tricolor, Leandro Santos adiantou demais a bola. Lucão estava ligado na jogada, em noite inspirada, marcou o segundo dele, aos 11 minutos.</p><p>Depois de tomar o segundo amarelo na partida, o volante Barreto foi expulso, e Winck precisou mexer para recompor o setor defensivo. Paulinho entrou no lugar de Caio Rangel, mas o Criciúma teve uma queda de rendimento. Cinco minutos depois, aos 38, Claudinho fez o dele, para diminuir a vantagem do dono da casa. O Tigre se segurou até o último segundo, e garantiu a segunda vitória do campeonato.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>Criciúma – 3</b><br>Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta (Marlon); Barreto, Ricardinho e Douglas Moreira; Caio Rangel (Paulinho), Lucão e Silvinho (Nino). <br>Técnico: Luiz Carlos Winck.</p><p><b>Guarani – 2</b><br>Leandro Santos; Lenon, Genilson, Jussani e Salomão (Eron); Evandro e Denner; Braian Samudio, Bruno Nazário (Juninho) e Claudinho; Eliandro (Caique).<br>Técnico: Vadão.</p><p><b>Gols</b>: Silvinho, do Criciúma, a 1 minuto e Lucão, aos 36. Evandro, do Guarani, aos 26. No segundo tempo, Lucão aos 11 minutos e Claudinho, do Guarani, aos 37.</p><p><b>Cartões amarelos:</b> Salomão, Braian Samudio, do Guarani. Ricardinho, Barreto, do Criciúma, levou dois e foi expulso.</p><p><b>Cartão vermelho:</b> Barreto, do Criciúma.</p><p><b>Arbitragem:</b> Renan Roberto de Souza, auxiliado por Tomaz Diniz de Araújo e Marcio Freire (trio da PB).</p><p><b>Local:</b> Heriberto Hülse, em Criciúma.</p><p><b>Público:</b> 2.508</p><p><b>Renda:</b> R$ 50.800</p><p><b>Leia mais:<br> Sub-20 e sub-17: atletas no título da Série B atuam na base do Criciúma <br> Criciúma apresenta o atacante Lucão em busca de melhores resultados na Série B <br>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense