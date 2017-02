Com Estilo: O samba das it girls

Mulher cheia de atitude tem samba no pé. Convidei mais amigas blogueiras/it girls para que você, minha leitora bafônica, chegue nos bloquinhos deste finde arrasando. Pode copiar o look! Elas deixam. O importante é você sambar e se divertir

@carinatavares também usa super estampa floral cropped + saia, ideal para o pôr do sol. Camarim Collection by Liana Aguiar (@camarimcollection)

@tamylleoliveira veste macaquinho com estampa floral da @focusmodafeminina ideal para os bloquinhos de rua

@natashadiniz_ investe em maxi brinco com pedraria da @mimmusbijux, que dá um efeito incrível em looks de uma cor só

@kercardoso aposta em body branco em “X” da @biquinis7cores, que cai super bem numa ‘pool party’ ou ‘sunset’

@oliviacalves usa cropped + saia estampados como dica de look perfeito para os pré-carnavais.

Camarim Collection by Liana Aguiar (@camarimcollection)

#umbafo

Bela no Carnaval

Confessa! Você quer chegar chegando neste Carnaval, deixando as inimigas no chão e os homens babando. Acertei? Vou te dar uma super dica: @exallacosmeticos. Lá, tem uma infinidade de produtos para pele e corpo. Sem falar nas maquiagens coloridas, cílios poderososos. E o melhor: os preços são maravidas. Segue o ig e voa!

Loiro power

Se dizem que mulher é a loira, meu amigo @victorgalbuquerque é o rei de todas elas. Olha só o loiro bafo da it girl @ana_gregory. Victor avisa que não existe essa de loiro da vez. "Se seu cabelo é bonito, ele sempre estará na moda". Ele indica: shampoos sem sal, produtos violetas e protetores térmicos, que agem contra os raios solares e o cloro da piscina. Victor está com novo salão (For You) na rua Pereira Valente 705 – Palmizi Open Mall – Whats: 85 99765.2414. Siga: @victorgalbuquerque para pegar mais dicas.

Barriga sarada

Amei real o novo tratamento do @espacopelecorpo. É o "burn tire", que acontece em etapas. Na primeira, é colocado um aparelho que resfria a gordura localizada em duas ou três regiões abdominais. As etapas seguintes acontecem após cinco dias, em que o paciente é submetido à eletroterapia e termoterapia com cosmetologia associada. Segundo a fisioterapeuta @priscillasoares, o resultado é incrível. Contatos: 85 3247.7030/ 99804-6195.

Fonte: diariodonordeste