Com olho em 2018, Colombo e Pinho Moreira anunciam o Fundam 2 nesta quarta

<p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';font-weight:normal;font-style:normal;">Falta ainda mais de um ano para as <b> eleições </b>do ano que vem, mas a campanha já está sendo colocada na rua. O governador <b>Raimundo Colombo</b> e seu vice, <b> Eduardo Pinho Moreira </b>, anunciam oficialmente nesta quarta, em <b> Içara </b>, o <b> Fundam 2 </b>, fundo que pretende distribuir recursos de grande monta a todos os municípios de Santa Catarina. O <b> Fundam 1 </b>, para quem não lembra, foi o grande cabo eleitoral de Colombo e Moreira nas eleições de 2014.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Prescrição ambiental<br></b>O Conselho Municipal de Defesa do <b> Meio Ambiente </b> de Florianópolis publicou ontem o resultado de 34 julgamentos de recursos administrativos em processos referentes a multas por infrações ambientais emitidas pela Fundação do Meio Ambiente, a <b> Floram </b>. Do total, nada menos do que 28 processos prescreveram, ou seja, tiveram a punição extinta porque o município demorou para agir. Entre os casos há construção de prédio de quatro pavimentos em área de dunas até a instalação de muro em residência no Canto dos Araçás, na<b> Lagoa </b>.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Inacreditável<br></b>Uma batida envolvendo três automóveis nesta terça a tarde na <b> Avenida da Saudade </b>, que leva a Lagoa da Conceição e outros bairros e ao <b> norte da Ilha </b>, que poderia ser resolvido em meia hora, manteve numa das pistas o caminhão guincho com um veículo acidentado já rebocado, e assim, com esse tremendo desleixo, os envolvidos, e um policial de moto, ficaram conversando horas, conseguindo parar a cidade, com a fila na <b> Beira-Mar Norte </b> chegando ao hotel Majestic já a noite. Inacreditável. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Debate<br></b>O<b> Tribunal de Contas </b>realiza nesta quinta-feira, à s 15 horas no auditório do Órgão, o evento "TCE Em Debate", sobre Parecerias Público Privadas, as<b> PPPs </b>.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';font-weight:normal;font-style:normal;">O colóquio busca aproximar a sociedade da discussão sobre temas de relevância, como as relações entre o publico e o privado, cada vez mais desacreditadas. Fernando Vernalha, Aiko Ikemura e Joel Niebuhr são os debatedores com o público.</p>

Fonte: Diário Catarinense