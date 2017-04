Com risco de ficar fora da Copa, Argentina demite Bauza e vai atrás de Sampaoli

Estadão Conteúdo

– Passagem do treinador pela seleção argentina não durou nem um ano –

Argentina – Edgardo Bauza não é mais o técnico da seleção da Argentina. Ele foi demitido no início da noite desta segunda-feira após uma reunião com o novo presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia, na sede da entidade em Buenos Aires. O treinador tinha contrato até julho, mas a sua queda era esperada desde a derrota da Argentina para a Bolívia, no final de março.

“Comunicamos que Edgardo Bauza deixa de ser o técnico da seleção nacional”, disse Claudio Tapia em uma rápida entrevista coletiva de imprensa, concedida após uma reunião com o agente do treinador.

Claudio Tapia já fez uma proposta a Jorge Sampaoli, atualmente no Sevilla, para assumir a seleção. Segundo a imprensa argentina, o treinador disse que aceita assumir o cargo, desde que o seu contrato tenha duração até 2022, ano da Copa do Mundo no Catar.

Após oito jogos no comando da Argentina, Edgardo Bauza deixa a equipe nacional na quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia – colocação que dá acesso à briga por uma vaga na repescagem.

Edgardo Bauza foi contratado em 5 de agosto de 2016 para o lugar de Gerardo Martino, que havia sido demitido um mês antes após o vice na Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e pelos problemas institucionais da AFA.

O retrospecto do treinador à frente da seleção ficou abaixo das expectativas. Dos 24 pontos disputados por ele, apenas 11 foram conquistados com três vitórias, dois empates e três derrotas. Quando Edgardo Bauza assumiu o cargo, a Argentina estava no terceiro lugar com 11 pontos, a dois dos então líderes Uruguai e Equador.

Esta foi a primeira experiência de Edgardo Bauza em uma seleção nacional. A trajetória do técnico inclui passagens por Rosario Central, Vélez Sarsfield, Colón, Sporting Cristal, LDU, Al-Nassr, San Lorenzo e São Paulo. Foi campeão da Copa Libertadores pela LDU, em 2008, e pelo San Lorenzo, em 2014.

Fonte: O Dia