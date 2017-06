Com sanção de medida provisória, pagar com dinheiro pode ser mais barato

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O varejo poderá, enfim, cobrar preço menor para quem pagar com dinheiro ao invés de cartão de crédito ou débito. A Medida Provisória 764, que permite o comércio cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, <b>foi sancionada ontem</b> pelo presidente <b>Michel Temer</b> em evento com lideranças do varejo do país. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Assim, cai aquela exigência legal de que o preço pago por cartão ou dinheiro deveria ser o mesmo para o consumidor. A mudança torna mais justas as transações no comércio porque o custo do dinheiro é elevado no Brasil. O pagamento com cartão chega depois ao lojista e, além disso, ele precisa pagar uma taxa que varia, normalmente, de 2% a 6% do valor da compra para custear a administradora do cartão e outras despesas. Essa alteração também pode motivar mudança em outra prática do varejo do país, a de oferecer produtos à vista e a prazo pelo mesmo valor. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O presidente da Federação das <b>CDLs </b> do Estado, a FCDL/SC, <b>Ivan Tauffer</b> , é a favor da mudança porque os custos, na prática são diferentes quando o consumidor usa dinheiro ou cartão para pagar. Segundo ele, o comércio terá um tempo para se adaptar, é preciso esperar a publicação da lei. Mas para o empresário, a mudança vai depender muito dos lojistas e também dos consumidores, que poderão pechinchar mais quando fizerem aquisição com dinheiro. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Pesquisas da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do <b>SPC Brasil</b> apontam que 77% dos lojistas e 74% dos consumidores acreditam que essa mudança será benéfica para ambas as partes e que poderá estimular mais a economia.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Presidente da Acij cobra fim das crises</b><br>Ao assumir o quarto mandato à frente da <b>Associação Empresarial de Joinville</b> <br>(Acij), o empresário <b>Moacir Thomazi</b> cobrou o fim das <b>crises política</b> , <b>econômica </b> e do judiciário. Também defendeu urgência para as reformas, incluindo, a <b>política</b> , <b>tributária </b> e administrativa. A cerimônia de ontem à noite na sociedade Harmonia Lyra teve várias ausências de última hora, como a do governador <b>Raimundo Colombo</b> e do senador <b>Paulo Bauer</b> que foram chamados a Brasília. <br>Entre os presentes, o presidente da <b>Assembleia </b> <b>Silvio Dreveck</b> , o primeiro vice presidente da <b>Fiesc </b> Mario Aguiar e o prefeito de Joinville <b>Udo Dohler</b> . Na foto, Thomazi recebe diploma do presidente em exercício da <b>Facisc</b> , Jonny Zulauff.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Discurso de candidato</b><br>Um dos cotados para candidato a governador no ano que vem, o prefeito de Joinville, Udo Dohler, destacou ações futuristas da Acij, como energia pra os próximos 40 anos e a atração de um campus da <b>UFSC </b> para a cidade. Num claro discurso de candidato ao governo, disse que o quadro político nacional esta um tabuleiro de xadrez. Enquanto reis e damas não abrem mão do fisiologismo político, há pelo menos 14 milhões de peões procurando trabalhos. Questionado sobre o tom do discurso, ele disse que destacou a colaboração da Acij para a comunidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Mais de 300 vagas de TI em SC</b><br>Quem quer ter facilidade para conseguir emprego pode investir em carreira na área de <b>tecnologia da informação</b> e comunicação. Empresas do setor, no Estado, contam atualmente com 314 vagas abertas. Foi isso que apurou levantamento informal feito junto a 30 empresas do setor no Estado. Além de emprego para quem desenvolve software, há vagas para profissionais de design, marketing, vendas, comunicação e outras. As cidades de <b>Florianópolis</b> , <b>Rio do Sul</b> , <b>Blumenau </b> e Joinville estão entre as que mais têm vagas abertas no setor. O levantamento foi feito pela <b>Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia</b> (Acate).<br><br><b>Novos cursos</b><br>A <b>Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça</b> (Fatenp) abriu inscrições para três novos cursos superiores de tecnologia: Processos Gerenciais, Gestão Pública e Logística. As aulas começam no segundo semestre deste ano. Em breve, o <b>MEC </b> deve aprovar o curso de Educação Física. Incorporada pela <b>Universidade do Grande Rio</b> (Unigranrio) em 2015, a Fatenp conquistou nota quatro, de total possível de cinco, na última avaliação do Ministério da Educação, em maio.<br><br><b>Negócios com a Espanha</b><br>Pequenas empresas interessadas em fazer negócios com a Espanha ganharão uma ajuda extra. O <b>Sebrae</b> /SC e a embaixada da Espanha realizarão dia 6 de julho, em Florianópolis, o seminário Apoio à internacionalização das empresas brasileiras: Espanha como destino e porta de entrada da Europa, África e Ásia. O evento será no auditório da Acate e as inscrições gratuitas devem ser feitas no <b>http://bit.ly/espanhacomodestino</b> .<br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b>Empresa abre nova sede em Florianópolis inspirada no Vale do Silício</b> <b><br></b> <b><br></b> <b> Estudantes catarinenses do ensino fundamental criam projetos de novos negócios <br></b> <b><br></b> <b>”A economia de Joinville deve crescer mais do que a média nacional”, diz presidente da Acij</b> <br> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense