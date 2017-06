Com só 26% de aproveitamento em casa, Figueirense recebe o Londrina precisando melhorar desempenho

<p>A cada rodada da <b> Série B </b> do Campeonato Brasileiro o técnico Marcelo Cabo tem uma nova tarefa para lidar na sua lista de objetivos. Se o treinador teve êxito ao dar fim à sequência de derrotas ao empatar com o Santa Cruz por 1 a 1, fora de casa, no sábado, desta vez há uma nova meta diante do Londrina, a partir das 21h30min desta terça-feira, no Estádio Orlando Scarpelli: melhorar os números do <b> Figueirense </b> dentro de seus domínios.</p><p>Até agora, o time não faz jus ao apelido de Furacão na competição. Em cinco jogos diante da própria torcida, em Florianópolis, conquistou apenas uma vitória, perdeu três vezes e obteve um empate. O aproveitamento de 26,6% dos pontos disputados em casa é muito pouco para quem iniciou a competição com o foco no acesso à elite.</p><p>Os números dos clubes catarinenses nesta década comprovam a urgência que a equipe tem de vencer no Scarpelli. De 2010 para cá, foram seis acessos das equipes de Sabta Catarina à Série A – incluindo dois do próprio Figueirense, em 2010 e 2013. O aproveitamento destes times dentro de casa sempre fui superior aos 70%.</p> Foto: Arte DC / Arte DC <p><b>Números não empolgam torcida</b></p><p>A falta de bons resultados que se arrasta desde o ano passado também tem afastado o torcedor do estádio. Sem a presença da massa alvinegra, o time perde um importante aliado para pressionar os adversários e conquistar as vitórias.</p><p>A média de público nas cinco primeiras partidas foi de 3.664 torcedores por duelo. No último encontro com o time em Florianópolis, diante do Luverdense, menos de 3 mil pessoas foram até o Orlando Scarpelli para testemunhar a derrota por 3 a 2 diante da equipe do Mato Grosso.</p><p>Para o grupo do Figueirense, a resposta está dentro de campo. Embora reconheça que o momento não é bom, o time mantém a confiança de que é possível reverter o quadro, conforme destacou o zagueiro Marquinhos, ontem, em entrevista coletiva.</p><p>– Passamos situações complicadas na Série A, em 2014, quando começamos muito mal e falaram que estávamos rebaixados. Por ser uma equipe que muitos apostavam que estaria brigando lá em cima depois de tanto tempo na Primeira Divisão, é complicado (o momento). Agora é falar o menos possível. Temos um grupo de qualidade, mas precisamos mostrar em campo – disse o defensor do Figueira.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>FIGUEIRENSE:</b> Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Marquinhos e Julinho, Zé Antônio, Dudu Vieira e Marco Antônio; Jorge Henrique, Robinho e Henan. <b>Técnico</b>: Marcelo Cabo</p><p><b>LONDRINA: </b>César; Reginaldo, Silvio, Matheus e Ayrton; Rômulo, Bidía (Rafael Gava) e Celsinho; Fabinho (Marcinho), Artur e Jonatas Belusso. <b>Técnico</b>: Claudio Tencatti</p><p><b>Arbitragem</b>: Alinor Silva da Paixão, auxiliado por Fabio Rodrigo Rubinho e Renan Antonio Angelim Rodrigues (trio do MT). <br><b>Horário</b>: nesta terça-feira, à s 21h30min. <br><b>Local</b>: Estádio Orlando Scarpelli.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia mais notícias do Figueirense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense