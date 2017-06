Com sorteio em Campina Grande, Quina de São João deve pagar R$ 130 milhões

A Caixa Econômica Federal vai sortear hoje (24) a Quina de São João 2017, que tem prêmio estimado de R$ 130 milhões. O sorteio está marcado para as 20h, horário de Brasília, durante a festa do São João de Campina Grande, na Paraíba, um das mais tradicionais do país.

As apostas podem ser feitas até as 19h e custam a partir de R$ 1,50. Para jogar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganha quem tiver dois, três, quatro ou cinco acertos.

De acordo com a Caixa, por se tratar de um sorteio especial, o prêmio da Quina de São João não acumula. Se não houver apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números, e assim sucessivamente.



Fonte: EBC