Comandante da PM esclarece sobre o não pagamento de diárias de alimentação da Operação Veraneio

Referente as diárias dos soldados da PM no Norte da Ilha, onde está o maior contingente de turistas na temporada, com casos gravíssimos de violência, o comandante da PM, coronel Paulo Hemrique Hemm, esclarece que desde o dia 27 de dezembro as referidas etapas deixaram de ser pagas por questões técnicas de bloqueio do SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal) da Secretaria de Estado da Fazenda e que todos os policiais que participam da operação veraneio foram comunicados antecipadamente desta questão técnica.
O pagamento de diária tem a previsão legal como "verba indenizatória" e, portanto, o recebimento dos respectivos valores só deve ocorrer após a realização do serviço. Assim sendo, tal fato foge da alçada da Polícia Militar, e todos os pagamentos serão realizados na data de abertura do sistema SIGEF.
Toga barriga-verde
O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, empossa nesta sexta-feira (20/01) 16 novos juízes para atuação em Santa Catarina. A média de idade desses magistrados é de 31 anos – o mais novo tem 26 e o mais velho 34 anos. Dentre os aprovados, após praticamente um ano de concurso, sete são catarinenses (três deles da Capital), três paranaenses (dois de Londrina) e dois paulistas (ambos de São Paulo). A lista se completa com um representante dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal.
Prêmio
A criativa arquiteta catarinense Larissa Diegoli retornou de São Paulo trazendo na bagagem mais uma cobiçada estatueta. Larissa venceu a etapa nacional do Prêmio Hall da Fama.
Mansões
O mercado imobiliário deu uma reagida. Hora de vender e comprar mansões ou outros imóveis de menor valor. Mas acelere, porque o pequeno aquecimento do setor é coisa passageira, segundo especialistas.

Fonte: Diário Catarinense