Começa a 3ª Etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia em Itapema

Desta quarta-feira (15) até domingo (19) Itapema vai respirar vôlei de praia. As disputas classificatórias para a 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia já começaram na arena montada entre as ruas 285 e 289. O evento marca a abertura da temporada de verão 2017/2018 com entrada gratuita para a população.

Logo nas primeiras horas do dia, o público já encheu as arquibancadas para ver a disputa feminina. Duplas de vários estados do Brasil e até de outros países como EUA fizeram a torcida vibrar com lances de tirar o fôlego.

A prefeita Nilza Simas esteve no local, conversou com a equipe organizadora e assistiu aos jogos com a torcida. “É um sonho ver Itapema recebendo uma competição nacional, com tamanha estrutura. Foi gratificante ver as arquibancadas cheias e o público torcendo pelas atletas. Um evento que vai fomentar o turismo, divulgar a cidade em nível nacional, e proporcionar momentos de lazer para as famílias da nossa cidade”, destacou a prefeita Nilza Simas.

A competição ainda segue com o classificatório masculino na quinta-feira (15) e com a fase de grupos da competição principal, o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. Confira os horários e venha prestigiar:

Dia 16 – das 8h às 18h

Dia 17 – das 8h às 17h

Dia 18 – das 8h às 13h e das 16h às 21h

Dia 19 – das 9h às 12h.



Fonte: Floripa News