Começa a reforma no centro de saúde do Pantanal

A prefeitura de Florianópolis assinou a ordem de serviço para retomada das obras do Centro de Saúde do Pantanal nesta terça-feira (28). A construção, que estava abandonada há mais de um ano, já iniciou as obras. O investimento será de R$ 1 milhão.

A obra se soma aos mais de R$ 6 milhões em investimentos na infraestrutura da Atenção Primária na Capital, incluindo reforma e ampliação do Centro de Saúde da Tapera e retomada das obras na nova unidade do Campeche.

Estão previstas também obras no Centro de Saúde de Ingleses, além da publicação dos editais de licitação para retomada das reformas e ampliações nas unidades da Lagoa, do Abraão e do Canto da Lagoa. Outros R$ 2 milhões em recursos próprios foram liberados para manutenção predial em todas as unidades de saúde.

O novo prédio, de cerca de 500 m2, vai substituir a atual unidade do bairro, com 180 m2. A modernização das unidades fortalece a atenção à saúde no município e possibilita à população um atendimento qualificado e resolutivo.



Fonte: Floripa News