Comércio de Florianópolis deve ter alta nas vendas neste inverno

Inadimplência tem queda de 12,88%, na comparação com 2016, segundo pesquisa

As vendas do comércio durante o inverno de 2017 devem ser maiores que o do ano anterior, segundo estatísticas do banco de dados do SPC Brasil. Levantamento da CDL de Florianópolis revelou o saldo positivo na queda no índice de inadimplência de 12,88%, entre 1º e 19 de junho, período que antecede a abertura oficial da estação mais gelada do ano, o inverno.Â

Segundo Lidomar Bison, presidente da CDL de Florianópolis, os consumidores querem estar adimplentes para adquirir novos produtos/serviços. “Outro fator que tem influenciado muito nessa recuperação foi a liberação das contas inativas do FGTS. Com a injeção desse valor na economia, muitas pessoas optaram por adquirir bens de baixos valores ou pela quitação de suas dívidas, o que demostra que o brasileiro vem recuperando a confiança e o otimismo”, pontua.

A chegada oficial do inverno nesta quarta-feira (21) e as baixas temperaturas dos últimos dias têm animado os empresários e os colaboradores do comércio. A expectativa para as vendas é positiva e devem seguir praticamente a mesma tendência para todos os segmentos. As lojas que trabalham com confecções e calçados tendem a ser mais procuradas na hora de adquirir um novo produto.

Para a vendedora Huaina Borges, 20 anos, da Loja Ahmi, a procura pelas peças de inverno foi bem mais cedo neste ano. “Já na metade do outono, muitas peças já haviam saído. O mais procurado pelas mulheres é a echarpe, que além de proteger do frio, é muito elegante”, disse.Â