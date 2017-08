Comércio de Florianópolis investe em promoções para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais e o segundo semestre revelam as expectativas otimistas dos lojistas do estado, conforme levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), no qual foram consultadas 400 empresas de varejo das 20 cidades catarinenses de maior potencial de consumo.

O mês de julho ainda ficou distante das metas pretendidas, com leve retração nas vendas a prazo (- 3,3%), comparando-se com os resultados de 2016.

De acordo com Lidomar Bison, presidente da CDL de Florianópolis, os consumidores buscam por presentes mais em conta. “Estamos numa fase delicada e o consumidor está cauteloso para consumir e é importante que os comerciantes ofereçam opções de menor custo para atrair o cliente”, afirma.

Apesar disso, o levantamento traz respostas promissoras. Quando questionados sobre as previsões de vendas para o dia dos pais, 39,7% dos lojistas já acreditam que haverá incremento e 52,5% apostam na estabilidade das vendas – apenas 7,8% preveem redução.

Durante o mês de agosto acontecem muitas liquidações por conta da troca de coleção. A comemoração ao Dia dos Pais acontecendo nessa transição contribui com as vendas do período, impactando positivamente o desempenho do varejo e serviços.

Ainda segundo Bison, os empresários estão otimistas com a data. “A expectativa é de que as vendas neste período sejam iguais ao do ano anterior, seguindo o exemplo do comportamento de compra dos últimos meses”, relembra.



Fonte: Floripa News