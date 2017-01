Comércio popular do Rio aposta em fantasias para toda a família

O Dia

– É Carnaval no Mercadão de Madureira e na Saara. Há acessórios para folia a partir de R$3 –

Rio – Falta pouco mais de um mês para o Carnaval e o clima de folia já tomou conta do comércio popular do Rio. Várias lojas já vendem fantasias para todos os gostos e para quem vai aproveitar a Festa de Momo. É possível comprar acessórios a partir de R$ 3.

Na loja Zé Botão, no Mercadão de Madureira, por exemplo, movimento de clientes em busca de apetrechos já começou. Lá, o folião encontra fantasias infantis com preço a partir de R$ 40. Para adultos a faixa começa em R$ 60.

“Tem fantasia para toda a família, para casais e para solteiros”, garante a gerente Amanda Ladeira.

O comerciante, Waltair Miranda, 56 anos, foi até o Mercadão pesquisar preços de fantasias para a esposa e a filha. “Estou olhando bastante antes de comprar. Por enquanto, estou só analisando os preços. Devo comprar só semana que vem”, conta.

As lojas da Saara, no Centro do Rio, também já estão preparadas para receber os foliões. Na loja Ainda, no centro comercial, é possível encontrar acessórios que variam de R$ 3 a R$ 10. Há também fantasias para mães e filhas com preços em conta, como da minnie, pedrita e palhacinha que custam R$ 29,99. Na loja Rodrigão, o kit orelhinha infantil é vendido por R$10. Já fantasias para a criançada nos temas pirata, bambam, princesa e ula-ula custam R$ 25.

SÁTIRAS E CRÍTICAS SOCIAIS

Além de fantasias, os lojistas da Saara apostam em camisetas divertidas com memes e letras de música. Uma delas vem escrito “Bela, Empoderada e do Bar”, crítica em alusão à primeira-dama Marcela Temer. Todas custam R$25 e não deixavam dúvida de que esse Carnaval será de fantasias improvisadas, com sátiras e críticas sociais. As mais procuradas são as de princesa, pirata, e presidiário.

Fonte: O Dia