Como nos anos 80 e 90: Pela primeira vez, festival de cinema FAM tem mostra exclusiva de videoclipes

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Tudo bem que os Beatles inovaram nos anos 1960 ao gravarem shows para a TV e lançarem o formato música & vídeo. Mas foi graças ao canal norte-americano MTV (Music TeleVision), criado em 1981, que a produção de videoclipes estourou como um fenômeno da cultura pop mundial. Quem não lembra os clássicos e pioneiros <i>Ashes to Ashes</i> (1980), de David Bowie, ou <i>Thriller</i>, de Michael Jackson (1983)? Para abrasileirar a lista, <i>Fullgás</i>, de Marina Lima (1984) ou <i>Pelados em Santos,</i> dos Mamonas Assassinas (1995)?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Passados mais de 30 anos, o gênero voltou com vigor. Tanto que pela primeira vez será tema de mostra exclusiva no festival <b> Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM 2017 .</b> Para a mostra competitiva, que começou na última terça e segue até sábado, dia 24, foram <b>selecionadas</b> oito produções — metade é estrangeira e dois são catarinenses. As exibições ocorrem sempre antes da sessão Longas Mercosul, à s 21h.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— É algo que está acontecendo de novo agora e tem a ver com a internet, graças à circulação de vídeo e áudio em redes sociais como YouTube, Vímeo — avalia o antropólogo e professor da UFSC, Rafael Victorino Devos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Devos lembra que além dos Beatles, os programas de música negra e os shows de música na TV nas décadas passadas também foram precursores do videoclipe. E que a mudança ocorreu quando se passou a ter mais investimento no audiovisual. Tanto que existem clipes que são muito melhores que as próprias canções.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O ilustrador Henrique Neumann, 35 anos, acompanhou a fase inicial da MTV Brasil e hoje ele assina uma produção, que inclusive foi selecionado para o FAM: <i>Adogás</i>, da banda de Florianópolis Skrotes, em cartaz na sessão desta quinta, dia 22. </p><p class=”embed-content”> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Lembro de algumas animações legais, como a do clipe <i>Do the evolution</i>, do Pearl Jam. Estou acostumado a fazer animação para vídeos publicitários, em que se desenvolve um uma história a partir do texto. Mas é a primeira vez que faço um videoclipe animado. É música instrumental dos Skrotes, sem falas e sem letra e fiquei livre para criar — diz.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Esse novo momento dos videoclipes tem a ver também com as novas tecnologias:<br><br>— É muito fácil fazer, todo mundo tem acesso aos equipamentos. É possível fazer até com celular. A questão agora é que é preciso referências e repertório para faze rum bom material. Além disso, existe a interatividade. Quem assiste pode interagir, clicar, conhecer outros conteúdos — analisa o fotógrafo e professor da Unisul, Roberto Svolenski.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Confira as produções da Mostra Videoclipes do FAM 2017</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>- <i>Adogás</i> – Skrotes,</b> de Henrique Neumann (Florianópolis)<br><b>- <i>Caníbal</i>, Juan Manuel Costa </b>(Argentina e Porto Rico – Córdoba e Unquillo)<br><b>- <i>De Cara</i></b>, Antônio Rossa (Florianópolis)<br><b>- Fume River – <i>Ghost,</i></b> Jonathan Vargas e Juan Felipe Orozco (Colômbia – Santa Rosa de Cabal)</p><p class=”embed-content”> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><br><b>- <i>Mapu Kimun,</i></b> Maria Manzanares (Argentina – Bariloche)<br><b>- <i>Relojes</i>,</b> Francisco Marise (Buenos Aires )<br><b>- <i>Tagore</i> – </b>Mudo, Fabrício Koltermann (Rio Grande do Sul )<br><b>- <i>The Wall¿s Drama</i>, </b>Diego Navarro (Minas Gerais )</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Veja a programação completa no <b> site do festival .</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AGENDE-SE<br><br>O quê:</b> FAM 2017<br><b>Quando: </b>20 a 25 de junho<br><b>Onde: </b>Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Campus Trindade, Florianópolis<br><b>Quanto: </b>gratuito<b><br></b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia também</b><br> <b>Produção audiovisual ganha fôlego em SC com novos produtores e bandas </b> <br><b> 5 clipes catarinenses que valem a pena ver </b><br><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense