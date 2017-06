Concessões para rodovias em SC avançam 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O secretário do Planejamento, <b> Murilo Flores </b>, participou nesta terça, em <b> São Francisco do Sul </b>, de reunião da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina (<b> Amunesc </b>), convocada para tratar da grave situação da <b> BR-280 </b>. O percurso entre o porto de <b> São Francisco </b> e a <b> BR-101 </b> é perigoso e registra gigantescos congestionamentos, as obras contratadas não acontecem e não há qualquer perspectiva de serem iniciadas.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Estudos conjuntos envolvendo o Ministério dos <b> Transportes </b>, a <b> ANTT </b> e o governo estadual preveem naquela estrada um edital para concessão visando a cobrança de <b> pedágio </b>. Incluiria a <b> BR-280 </b> e a <b> SC-418 </b>, a rodovia Dona Francisca, sob um mesmo regime.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O secretário Murilo Flores, que fez exposição sobre os estudos, não tem esperanças de que as rodovias federais no Estado, já contratadas pelo governo federal, tenham o andamento desejado pelos catarinenses e exibido pelo setor produtivo e população. A paralisia que atinge a BR-280 também se repete na <b> BR-470 </b>, de uma forma até mais agravada pelo custo milionário das desapropriações que não foram feitas pelo DNIT.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A concessão considerada mais tranquila é a do trecho sul da BR-101, que está em fase de conclusão, exceção feita ao túnel do <b> Morro dos Cavalos </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As informações que circulam em <b> Brasília </b>indicam que o governo federal examina a rescisão dos contratos de duplicação das duas rodovias para deflagrar a política de concessões.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No governo caminham, também, os estudos para cobrança de pedágio nas rodovias estaduais mais movimentadas, mediante concessões do serviço público. Previsão de conclusão para 60 dias.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Gean Loureiro pleiteia financiamento de US$ 290 milhões para obras de infraestrutura</b> <br></p><p> <b>”Governo estuda Refis, nova taxa e outra gestão”, diz o secretário estadual da saúde</b> <br></p><p> <b>Saúde: crítica dívida é de R$ 768 milhões em SC</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense