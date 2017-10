Concluída etapa de transferência de carga da Ponte Hercílio Luz

Mais uma etapa da restauração do cartão postal dos catarinenses foi finalizada. Após quatro novas operações ao longo desta semana, a transferência de carga da Ponte Hercílio Luz foi concluída com sucesso e antes do tempo previsto. As novas ações começaram na noite de segunda-feira (9), e foram encerradas na madrugada do último sábado (14). A projeção inicial era de que seriam necessários até 15 dias para o trabalho completo. A reação da estrutura dentro do previsto e o clima favorável durante os procedimentos são alguns dos fatores que contribuíram para o ganho de tempo.

O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), Wanderley Agostini, comemorou o resultado e agradeceu o empenho de todos os envolvidos. “Estamos muito felizes. Uma etapa prevista para 15 dias foi concluída em menos de uma semana com total sucesso, o que nos dá certeza de que o planejamento está no caminho correto”, destacou.

A última operação foi realizada na noite de sexta-feira (13). Foram cerca de 20 minutos para garantir a elevação de 10,7 centímetros, trabalho seguindo por um amplo monitoramento da estrutura ao longo da madrugada de sábado.

A operação superou também o tamanho do deslocamento previsto. A meta era totalizar 53 centímetros considerando as demais operações. Mas a elevação total foi de 54,3.

Na primeira operação, em fevereiro deste ano, foram içados 13 centímetros do vão central. E agora em outubro, nas quatro novas operações desta semana foram elevados mais 8,7 centímetros na segunda-feira, 11 centímetros na terça-feira, 10,9 centímetros na quinta-feira e os últimos 10,7 centímetros nesta sexta. O trabalho é realizado sempre à noite para evitar influências térmicas.

O procedimento de transferência de carga é necessário para que o peso da obra original seja depositado gradativamente na estrutura provisória construída abaixo da ponte exclusivamente para a realização da restauração.

Além dos técnicos e engenheiros do Deinfra e da empresa Teixeira Duarte, responsável pelos trabalhos, o secretário adjunto da Comunicação, Hamilton Peluso também acompanhou a operação desta sexta.

Próximos passos

O engenheiro fiscal da obra, Wenceslau Diotallévy, explica que após a transferência de carga, a equipe da Teixeira Duarte fará o trabalho de desmontagem da atual estrutura, que vai abranger a remoção dos cabos pendurais e das barras de olhal e o abaixamento do tabuleiro do vão central, para então trabalhar na montagem da nova estrutura.

A retirada dos cabos pendurais iniciará já na próxima semana, com os cabos sendo cortados à noite e retirados durante o dia. E a desmontagem das barras de olhal está programada para começar já em novembro, o que vai transformar o visual do cartão postal catarinense.

Em seguida, serão realizados trabalhos intermediários e, então, a montagem da nova estrutura. A ponte receberá cerca de 2 mil toneladas de metal novo, o que representa aproximadamente 40% da atual estrutura. Muitas das novas peças, fabricadas no Brasil e no exterior, já foram compradas e estão em depósitos no canteiro de obras. A conclusão da restauração está prevista para o final de 2018.

“O governador Raimundo Colombo tomou a decisão correta ao contratar a Teixeira Duarte. Estamos avançando no cronograma previsto e caminhando para ter a Ponte Hercílio Luz novamente aberta para a população, contribuindo significativamente para melhorar a questão da mobilidade na região”, acrescentou Agostini.



Fonte: Floripa News