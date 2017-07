Concurso "Oratória nas escolas" é retomado em Florianópolis

Nesta terça-feira (1º), ocorrerá o lançamento do concurso “Oratória nas Escolas 2017”. O evento será realizado às 9 horas da manhã na Escola Básica Municipal Almirante Carvalhal, em Coqueiros, região continental de Florianópolis. Em torno de 850 estudantes de oitavos e nonos anos do ensino fundamental poderão participar do concurso que estimula a prática de falar em público.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para Juventude, sob o comando de Fernando Fernandes, e Secretaria Municipal de Educação são parceiros da Junior Chamber International (JCI) Florianópolis nesse projeto. O prefeito Gean Loureiro, o vice-prefeito João Batista Nunes e o secretário de Educação Maurício Fernandes Pereira estarão presentes no evento.

Além da Almirante Carvalhal, participarão do concurso as escolas João Alfredo Rohr (Córrego Grande), Brigadeiro Eduardo Gomes (Campeche), Osmar Cunha (Canasvieiras) e Batista Pereira (Ribeirão da Ilha).

O programa “Oratória nas Escolas” tem como objetivo estimular o estudo e a reflexão de jovens, e a mobilização da sociedade sobre temas de preocupação mundial, tais como promoção da saúde, igualdade de gênero, respeito, autonomia, cidadania, paz, justiça, economia, meio ambiente, educação e segurança.

O tema da etapa municipal, que também foi abordado na final 2016, é “O que é ter sucesso na vida?” .

Para o secretário de educação, a iniciativa é de extrema importância para os estudantes. É uma forma pedagógica , segundo Maurício Fernandes Pereira, de aperfeiçoamento de interação entre as pessoas e de transmissão exata de uma mensagem. “Comunicar-se bem , e com conteúdo, deve fazer parte do dia a dia escolar”, acrescenta.

As etapas

Após o lançamento oficial, o projeto acontece em quatro etapas. A primeira será uma reunião com os diretores das escolas municipais, com o objetivo de discutir a importância da realização do concurso.

Depois , a JCI Florianópolis realizará dois workshops de oratória e comunicação por escola, sendo uma turma no período da manhã e outra no período da tarde. O workshop acontece com estímulos, debates e práticas de oratória.

A fase de classificação também é chamada de etapa local. A escola trabalhará o tema proposto com estes alunos e elegerá o seu melhor orador.

Os alunos finalistas do concurso interno de cada escola serão apadrinhados por membros da JCI de Florianópolis, recebendo um treinamento intensivo em oratória, visando a preparação para a fase final.

Nessa fase os vencedores da etapa classificatória competirão entre si e será decidido o vencedor do Concurso Municipal de Oratória nas Escolas.

Serviço

O quê: lançamento do concurso Oratória nas Escolas 2017

Quando: amanhã, terça-feira, 1º de agosto

Horário: 9h

Local: Escola Básica Municipal Almirante carvalhal

Endereço: Rua Bento Goiá, 113, Coqueiros



Fonte: Floripa News