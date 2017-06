Concursos com inscrições abertas oferecem 15 mil vagas

Pelo menos 91 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem 15 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,91 no Ministério Público de Rondônia.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os destaques estão os concursos da Marinha, Exército e Aeronáutica, que oferecem o total de 168 vagas.

Há ainda conselhos regionais e nacional oferecendo quase 3 mil vagas de todos os níveis de escolaridade em vários estados – só no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia são 2.370 postos.

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará abriu 1.034 vagas. Na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo são também 1.034. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte oferece 571 postos. Na Prefeitura de Campo Grande (MS) são 1.700 oportunidades.

Nesta segunda, pelo menos 12 órgãos abrem inscrições para 1,5 mil vagas. Veja abaixo:

Exército

O Exército, por intermédio do Instituto Militar de Engenharia (IME), abre as inscrições de dois editais de concurso para um total de 98 vagas. São 74 vagas para Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (para quem deseja seguir a carreira militar) e 24 para Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva da 2ª Classe do Quadro de Engenheiros Militares (para quem não deseja seguir a carreira militar).

Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e, no máximo, 21 anos no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano do concurso. Também é necessário ter concluído ou cursar a última série do ensino médio. As inscrições devem ser feitas até 4 de agosto pelo site www.ime.eb.br. A taxa é de R$ 100. Leia mais sobre o concurso.

Prefeitura de Alto Alegre (SP)

A Prefeitura de Alto Alegre (SP) abre as inscrições para 17 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os cargos são de auxiliar de desenvolvimento infantil, assistente social, fisioterapeuta, médico plantonista, procurador jurídico e salva-vidas. Os salários vão de R$ 970,29 a R$ 8.694,39. As inscrições devem ser feitas no site www.fenixconcursos.com.br até 10 de julho. A taxa é de R$ 50 a R$ 100 – acesse o edital.

Prefeitura de Alto Rio Doce (MG)

A Prefeitura de Alto Rio Doce (MG) abre as inscrições para 8 vagas temporárias na área de saúde. Os salários variam de R$ 1.020,00 a R$ 10.400,00. Os cargos são de nível médio e superior para agente comunitário saúde PSF, auxiliar em saúde bucal PSF, farmacêutico Nasf, médico da saúde da família PSF e técnico de referência assistente social. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ammabarbacena.com.br até 7 de julho. As taxas variam de R$ 50 a R$ 250 – acesse o edital.

Prefeitura de Boa Nova (BA)

A Prefeitura de Boa Nova (BA) abre as inscrições para 89 vagas – 39 imediatas e 50 para cadastro de reserva – em cargos de nível fundamental e médio. O salário é de R$ 937. As inscrições devem ser feitas pelo site www.consulteconcursos.com.br até 7 de julho. As taxas são de R$ 40 e R$ 60 – acesse o edital.

Prefeitura de Brusque (SC)

A Prefeitura de Brusque (SC) abre as inscrições para 20 vagas temporárias de nível médio e superior na área de saúde. Os salários vão de R$ 1.216,10 a R$ 14.593,17. As inscrições devem ser feitas até 30 de junho na Secretaria de Saúde, setor de Recursos Humanos, com sede na Rua Germano Schaefer, 3º andar, na Praça da Cidadania, das 12h às 18h – acesse o edital.

Prefeitura de Pedro Canário (ES)

A Prefeitura de Pedro Canário (ES) abre as inscrições para 33 vagas temporárias em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 937 a R$ 9.000. As inscrições devem ser feitas até 28 de junho, das 8h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua São Paulo, nº 220, Boa Vista. A avaliação será feita por meio de análise de títulos e/ou experiência profissional.

Prefeitura de Manacapuru (AM)

A Prefeitura de Manacapuru (AM) abre as inscrições para o total de 1.040 vagas em dois processos seletivos: um para 764 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários de R$ 937 a R$ 2.735, e outro para 276 vagas para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, de nível fundamental e salário de R$ 1.014. As inscrições devem ser feitas até 30 de junho de 2017, no Galpão da Ciranda Flor Matizada, na Avenida Boulevard Pedro Rates, s/nº, Centro. Os editais foram publicados no site http://www.diariomunicipal.com.br/aam/, nas datas de 13/06/17 e 14/06/17.

Prefeitura de Santiago (RS)

A Prefeitura de Santiago (RS) abre as inscrições para 12 vagas de médicos e odontólogos, com salários de R$ 3.423,51 a R$ 14.264,10. As inscrições devem ser feitas até 28 de junho na Secretaria Municipal de Gestão, na Rua Tito Beccon, nº 1754, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. O processo seletivo consiste de análise de títulos – acesse o edital.

Prefeitura de São Martinho da Serra (RS)

A Prefeitura de São Martinho da Serra (RS) abre as inscrições para 8 vagas em cargos de nível médio e superior na área de saúde – médicos e técnico de enfermagem. Os salários vão de R$ 2.092,56 a R$ 10.043,41. As inscrições devem ser feitas pelo site www.premierconcursos.com.br até 10 de julho de 2017. A taxa varia de R$ 80 a R$ 120 – acesse o edital.

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe)

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) abre as inscrições para 108 vagas temporárias em cargos de todos os níveis de escolaridade em vários municípios paraenses. O salário varia de R$ 1.508,00 a R$ 3.636,72. Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular e entrevista. As inscrições devem ser feitas pelo site processoseletivo.susipe.pa.gov.br até 1 de julho. Não há cobrança de taxa – acesse o edital.

Universidade Estadual do Piauí (Uespi)

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) abre as inscrições para 36 vagas de professores formadores para modalidade de educação à distância. As vagas são para os cursos de: licenciaturas em letras espanhol, história, inglês, matemática, pedagogia, português e bacharelado em administração pública do Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Pode se inscrever no processo seletivo o candidato portador de diploma de curso de pós-graduação na área que pleiteia a atuação. O valor da bolsa varia de R$ 1.100 a R$ 1.300. As inscrições devem ser feitas pelo site www.siteead.uespi.br até o dia 30 de junho – acesse o edital. Leia mais sobre o concurso.

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)