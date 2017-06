Condenado na Moeda Verde, ex-vereador Juarez Silveira é exonerado de cargo na Alesc

<p>O Diário Oficial da Assembleia Legislativa trouxe na edição de quinta-feira a exoneração de Juarez Silveira do cargo de secretário parlamentar do deputado estadual Cleiton Salvaro (PSB). A saída aconteceu no dia seguinte à decisão do juiz federal Marcelo Krás Borges da 6ª Vara Federal da Capital, que <b> condenou 16 pessoas e seis empreendimentos </b>com base nas investigações da Operação Moeda Verde, da Polícia Federal. </p><p>Ex-vereador em Florianópolis, Juarez Silveira é um dos condenados. Para o magistrado, ele cometeu o crime de corrupção passiva ao integrar o suposto esquema de corrupção para invasões e ocupações de áreas públicas liderado pelo empresário Péricles de Freitas Druck, da Habitasul — também condenado.</p><p>Sem mandato desde 2009, Juarez Silveira estava há pouco tempo no gabinete de Cleiton Salvaro. Foi nomeado em 3 de abril deste ano para uma vaga com salário de R$ 5,2 mil. Segundo a assessoria do deputado, o pedido de exoneração partiu do próprio Juarez, “assim que soube da condenação”. Ele pretende recorrer da decisão judicial.</p><p>Em maio de 2007, quando foi deflagrada a Operação Moeda Verde, Juarez Silveira (filiado ao PTB) era um dos mais influentes parlamentares da Capital e liderava a base governista do então prefeito Dário Berger. Exercia, na época, o quinto mandato consecutivo. </p><p>Chegou a ser cassado pela Câmara com base nas acusações levantadas pela Moeda Verde, mas teve o mandato devolvido por decisão judicial. Em 2008, não concorreu à reeleição. Em 2012, filiado ao PP, tentou voltar ao cargo pelas urnas, mas acabou na sétima suplência de sua coligação. Ano passado, chegou a ensaiar uma candidatura a vereador na Capital pelo PSB, mas acabou não levando o projeto adiante. </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense