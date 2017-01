Confiança dos industriais tem 1ª alta em 3 meses

Brasília/ Fortaleza. O Índice de Confiança do Empresário Industrial alcançou 50,1 pontos em janeiro de 2017, o que significa aumento de 2,1 pontos com relação a dezembro. A informação foi divulgada ontem (18) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). É a primeira vez que o índice sobe em três meses.

Além disso, o indicador ficou ligeiramente acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa o pessimismo do otimismo. Com relação a janeiro de 2016, o índice subiu 13,6 pontos. No entanto, continua abaixo da média histórica, de 54,1 pontos.

O coordenador do Núcleo de Economia e Estratégia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Fernando Castelo Branco, explica que os dados apresentados pela CNI representam um processo de recuperação da economia do País. "É um somatório de fatores que fazem com que a expectativa do empresariado industrial tenda a melhorar", destaca Castelo Branco.

Entre os fatores que influenciam a retomada do indicador de confiança, conta o empresário, estão a redução dos juros, a ampliação do crédito, o recuo da inflação, a queda da Selic, além dos programas de regularização tributária, "que cria melhores condições, oferecendo facilidades de pagamentos para as empresas que estão em débito com os tributos, para que possam fazer um escalonamento", explica

Grandes empresas

De acordo com o levantamento da CNI, a confiança melhorou principalmente nas grandes instituições, onde o indicador da confiança do empresário passou de 50,3 em dezembro para 52,7 pontos em janeiro.

Nas pequenas empresas, o indicador subiu de 44,4 para 46,3 pontos e nas médias, de 46,7 para 48,6 pontos.

Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, a melhora é resultado de fatores como o anúncio de medidas para recuperar a economia, a redução dos juros e a desaceleração da inflação.

Expectativas

O indicador de expectativas para os próximos seis meses subiu de 51,6 pontos em dezembro para 54,7 pontos em janeiro, como mostra o levantamento da CNI.

Mesmo com a melhora, os empresários continuam percebendo piora da situação atual da indústria e da economia. Já o indicador de condições atuais subiu de 40,7 para 41,2 pontos entre janeiro e dezembro, ainda bem abaixo da linha divisória dos 50 pontos.

Para Castelo Branco, a previsão é que o índice de confiança dos empresariado apresente um crescimento nos próximos meses. "Eu creio que o índice continuará crescendo, espero que não seja atrapalhado por outros fatores", concluiu.

A pesquisa ouviu 2.791 empresas do País entre 3 e 13 de janeiro. Dessas, 1.088 são pequenas empresas, 1.056 são médias e 647 são de grande porte.

